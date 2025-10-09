Ázsia Expressz: Drámai fordulattal dől el az utolsó hajsza sorsa

Merthogy a végső hajsza előtti napon a szerencséé lesz a főszerep, bár az is igaz, hogy a taktikának is lehet beleszólása abba, hogy a befutó után, kinél, hány boríték marad a játékban forgó egy tucatból. A borítékok többsége teljesen ártalmatlan, de egyben ott lapul az „elbocsájtó szép üzenet”. Eljött ugyanis az Ázsia Expressz 2025 korábbi szériáiból már jól ismert játék ideje, amit Ördög Nóra a csütörtöki epizód első perceiben ismertet a Tallós Rita Barbinek Paula, Fodor Rajmund Ungvári Miklós és a Bódi tesók alkotta párosokkal.
„Az Ázsia Expressz utolsó napjait éljük itt, Bali szigetén, ahol hamarosan kiderül, hogy a három páros közül ki lesz a győztese, ennek a hetek óta tartó küzdelemnek. Elérkeztünk az egyik kedvenc napomhoz, amikor minden összpontosul, amiről ez a verseny szól” - kezdte Ördög Nóra.
Szükség van arra, hogy erősek, kitartóak és ügyesek legyetek a különböző küldetéseken, hogy gyorsan tudjatok előrehaladni. De a szerencsének is nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy melyik két páros vesz részt a holnapi fináléban. Tekinthetjük ezt egyfajta elődöntőnek is. De egyet biztosan állíthatok: a mai nap végén az egyikőtök búcsúzik a versenytől
– folytatta teátrális beszédét az Ázsia Expressz szűkre szabott mezőnye előtt a műsorvezető, majd ismertette a rettegett nap szabályait.
„Van a kezemben tizenkét boríték. Ezek közül tizenegy teljesen ártalmatlan, de van közöttük egyetlen egy, amiben az az üzenet várja majd a tulajdonosát, hogy számára véget ért az Ázsia Expressz. Tizenkét boríték. Mindenki négyet vihet majd magával. De nagyon lényeges, hogy ha a mai nap során elég ügyesek és gyorsak vagytok, akár mind a négy borítéktól meg tudtok szabadulni. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki garantáltan biztosítsa a helyét a holnapi fináléban. A nap során, három küldetésben lesz lehetőségetek megszabadulni egy-egy borítéktól. A küldetések helyszínén találni fogtok egy táblát, melyen azon párosok fotója fogad titeket, akik vagy még utánatok vannak, vagy még a helyszínen tartózkodnak, de nem fejezték be a küldetést” - folytatta Ördög Nóra.
Ha a feladatot sikeresen hajtjátok végre, megszabadulhattok egy borítéktól. Visszatértek a táblához és annak a párosnak a fotójához teszitek, akinek szánjátok. Ekkor a saját fotótokat le is vehetitek a tábláról
– magyarázza a feszülten figyelő párosoknak Nóra, aki egy érdekes lehetőséget is tartogat a játékosok számára, hiszen felmerül a kérdés, hogy ha három játék vár a párosokra, hogyan szabadulhatnak meg négy borítéktól a nap végére.
„Tehát, akik utánatok érkeznek a helyszínre, nektek már biztosan nem adhatják a sajátjukat. Vannak azonban különböző lehetőségek. Az egyik, hogy elkezditek elvégezni a küldetést, de az utánatok érkező látja, hogy neki már nincs esélye, ezért leveszi a saját fotóját és gyorsan tovább indul. Ezzel megmenti saját magát attól, hogy kapjon egy borítékot, de a lehetőséget is elmulasztja, hogy megszabaduljon egytől. Három lehetőség, négy boríték… Aki elsőként érkezik meg hozzám az utolsó befutónál, egy borítéktól szintén megválhat. Minél kevesebb boríték marad nálatok estére, annál nagyobb eséllyel kerülitek el azt az egyet, amiben az az üzenet lapul, hogy véget ért számotokra a verseny” – ismertette a végső hajsza előtti nap szabályait az Ázsia Expressz műsorvezetője, mielőtt elindította a három, még versenyben lévő párost.
Hogy végül ki milyen taktikát választ és végül kinél marad a végzetes boríték, az kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén.
