Ázsia Expressz: Drámai fordulattal dől el az utolsó hajsza sorsa

Merthogy a végső hajsza előtti napon a szerencséé lesz a főszerep, bár az is igaz, hogy a taktikának is lehet beleszólása abba, hogy a befutó után, kinél, hány boríték marad a játékban forgó egy tucatból. A borítékok többsége teljesen ártalmatlan, de egyben ott lapul az „elbocsájtó szép üzenet”. Eljött ugyanis az Ázsia Expressz 2025 korábbi szériáiból már jól ismert játék ideje, amit Ördög Nóra a csütörtöki epizód első perceiben ismertet a Tallós Rita Barbinek Paula, Fodor Rajmund Ungvári Miklós és a Bódi tesók alkotta párosokkal.

Elérkezett az Ázsia Expressz egyik legkegyetlenebb játéknapja

„Az Ázsia Expressz utolsó napjait éljük itt, Bali szigetén, ahol hamarosan kiderül, hogy a három páros közül ki lesz a győztese, ennek a hetek óta tartó küzdelemnek. Elérkeztünk az egyik kedvenc napomhoz, amikor minden összpontosul, amiről ez a verseny szól” - kezdte Ördög Nóra.

Szükség van arra, hogy erősek, kitartóak és ügyesek legyetek a különböző küldetéseken, hogy gyorsan tudjatok előrehaladni. De a szerencsének is nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy melyik két páros vesz részt a holnapi fináléban. Tekinthetjük ezt egyfajta elődöntőnek is. De egyet biztosan állíthatok: a mai nap végén az egyikőtök búcsúzik a versenytől

– folytatta teátrális beszédét az Ázsia Expressz szűkre szabott mezőnye előtt a műsorvezető, majd ismertette a rettegett nap szabályait.

Ördög Nóra: „Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki, garantáltan biztosítsa a helyét a holnapi fináléban”

„Van a kezemben tizenkét boríték. Ezek közül tizenegy teljesen ártalmatlan, de van közöttük egyetlen egy, amiben az az üzenet várja majd a tulajdonosát, hogy számára véget ért az Ázsia Expressz. Tizenkét boríték. Mindenki négyet vihet majd magával. De nagyon lényeges, hogy ha a mai nap során elég ügyesek és gyorsak vagytok, akár mind a négy borítéktól meg tudtok szabadulni. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki garantáltan biztosítsa a helyét a holnapi fináléban. A nap során, három küldetésben lesz lehetőségetek megszabadulni egy-egy borítéktól. A küldetések helyszínén találni fogtok egy táblát, melyen azon párosok fotója fogad titeket, akik vagy még utánatok vannak, vagy még a helyszínen tartózkodnak, de nem fejezték be a küldetést” - folytatta Ördög Nóra.

Ha a feladatot sikeresen hajtjátok végre, megszabadulhattok egy borítéktól. Visszatértek a táblához és annak a párosnak a fotójához teszitek, akinek szánjátok. Ekkor a saját fotótokat le is vehetitek a tábláról

– magyarázza a feszülten figyelő párosoknak Nóra, aki egy érdekes lehetőséget is tartogat a játékosok számára, hiszen felmerül a kérdés, hogy ha három játék vár a párosokra, hogyan szabadulhatnak meg négy borítéktól a nap végére.