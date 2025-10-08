Felfoghatatlan dráma az Ázsia Expresszben: sokak kedvenc párosa esett ki, senki sem hitt a szemének

Kegyetlen napon vannak túl az Ázsia Expressz sztárpárjai, hiszen a „futó” sorsa 24 órán át a párja, játékokban nyújtott teljesítményen múlott. Az Ázsia Expressz szerdai adásának elején pedig kiderült, melyik páros teljesített a legjobban, vagyis melyik futó érkezett célba elsőként, ahogyan az is, hogy kik lettek a sereghajtók. A tét hatalmas volt, hiszen a leggyengébben szereplő páros számára azonnal és visszavonhatatlanul véget ért a hat hete tartó játék.

Az Ázsia Expressz párosai itt még nem tudták, hogy kiknek kell azonnal távozniuk a játékból (Fotó: TV2)

Ördög Nóra az Ázsia Expressz szerdai adásának első perceiben újra „összeeresztette” szétválasztott párokat, akik természetesen nagyon örültek a találkozásnak. Igen, még Judie is akit Curtis gyakorlatilag mindvégig hátráltatott, hiszen az összes játékon gyengén szerepelt. Ezzel pedig plusz feladatok elé állította Judie-t. „Ne haragudj! Nem adtam föl egyszer sem, csak béna voltam… ” – súgta oda az őt szerelmesen ölelő profi kosárlabdázónak a rapper, aki feltehetően tisztában volt vele, hogy Judie harcossága és kitartása is kevés volt ahhoz, hogy bejuthassanak az Ázsia Expressz Top 3-as mezőnyébe.

Az Ázsia Expressz játékospárjai összekapaszkodva várták az eredményhirdetést (Fotó: TV2)

„Tovább küzdhetnek az Ázsia Expressz fődíjáért… Hunor és Megyer!”

Ennek ellenére Ördög Nóra jó szokásához híven elhúzta a bejelentést. Ugyanakkor nem okozott nagy meglepetést, amikor elárulta, hogy az

Ungvári Miklós és Fodor Rajmund alkotta páros nyerte a napot. Ahogyan akkor sem szaladt fel a játékosok szemöldöke, amikor kiderült, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula futottak be másodikként. A Bódi tesóknak volt félnivalójuk, hiszen Megyernek nem ment flottul a stoppolás, ráadásul Judie néhol a feladatokban is sokkal jobban teljesített nála. Néhány, feszült pillanat után Ördög Nóra kimondta: „Azok, akik ott lehetnek a top három versenyzők között és tovább küzdhetnek az Ázsia Expressz fődíjáért… Hunor és Megyer!” – kiabálta a műsorvezető, akinek szavai egyben azt is jelentették, hogy Curtis és Judie nem folytathatták a versenyt.

Curtis és Judie számára véget ért az Ázsia Expressz kalandja (Fotó: TV2)

„Életem legjobb műsorának lett most vége…”

Curtis egy pillanatig sem tűnt csalódottnak, ami egészen meglepő, hiszen az Ázsia Expresszben töltött hetei alatt számtalanszor pattantak el az idegei. Lehet, hogy a rapper megtanult veszíteni?

„Hálás vagyok azért, hogy egy hónapot együtt lehettem a párommal. Ő legcsodálatosabb ember és a legnagyobb sportember.

Ezt lassan öt éve tudom. Sok sikert a többieknek! Azt gondolom, hogy ilyen ellenfelektől kikapni a döntő héten nem szégyen. Köszönjük, hogy itt lehettünk! Életem legjobb műsorának lett most vége… Hiányérzetem annyiban van, hogy elfáradtam a végére, nagyon. Fejben, testben és lélekben is. Mindent kiadtunk magunkból, és boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk. Itt tanultam meg, hogy bármit szét tudok rúgni dühből, ha úgy van…” – búcsúzott nevetve Curtis, akitől Judie vette át a szót.