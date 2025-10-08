Felfoghatatlan dráma az Ázsia Expresszben: sokak kedvenc párosa esett ki, senki sem hitt a szemének

Kegyetlen napon vannak túl az Ázsia Expressz sztárpárjai, hiszen a „futó” sorsa 24 órán át a párja, játékokban nyújtott teljesítményen múlott. Az Ázsia Expressz szerdai adásának elején pedig kiderült, melyik páros teljesített a legjobban, vagyis melyik futó érkezett célba elsőként, ahogyan az is, hogy kik lettek a sereghajtók. A tét hatalmas volt, hiszen a leggyengébben szereplő páros számára azonnal és visszavonhatatlanul véget ért a hat hete tartó játék.
Ördög Nóra az Ázsia Expressz szerdai adásának első perceiben újra „összeeresztette” szétválasztott párokat, akik természetesen nagyon örültek a találkozásnak. Igen, még Judie is akit Curtis gyakorlatilag mindvégig hátráltatott, hiszen az összes játékon gyengén szerepelt. Ezzel pedig plusz feladatok elé állította Judie-t. „Ne haragudj! Nem adtam föl egyszer sem, csak béna voltam… ” – súgta oda az őt szerelmesen ölelő profi kosárlabdázónak a rapper, aki feltehetően tisztában volt vele, hogy Judie harcossága és kitartása is kevés volt ahhoz, hogy bejuthassanak az Ázsia Expressz Top 3-as mezőnyébe.
Ennek ellenére Ördög Nóra jó szokásához híven elhúzta a bejelentést. Ugyanakkor nem okozott nagy meglepetést, amikor elárulta, hogy az
Ungvári Miklós és Fodor Rajmund alkotta páros nyerte a napot. Ahogyan akkor sem szaladt fel a játékosok szemöldöke, amikor kiderült, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula futottak be másodikként. A Bódi tesóknak volt félnivalójuk, hiszen Megyernek nem ment flottul a stoppolás, ráadásul Judie néhol a feladatokban is sokkal jobban teljesített nála. Néhány, feszült pillanat után Ördög Nóra kimondta: „Azok, akik ott lehetnek a top három versenyzők között és tovább küzdhetnek az Ázsia Expressz fődíjáért… Hunor és Megyer!” – kiabálta a műsorvezető, akinek szavai egyben azt is jelentették, hogy Curtis és Judie nem folytathatták a versenyt.
Curtis egy pillanatig sem tűnt csalódottnak, ami egészen meglepő, hiszen az Ázsia Expresszben töltött hetei alatt számtalanszor pattantak el az idegei. Lehet, hogy a rapper megtanult veszíteni?
„Hálás vagyok azért, hogy egy hónapot együtt lehettem a párommal. Ő legcsodálatosabb ember és a legnagyobb sportember.
Ezt lassan öt éve tudom. Sok sikert a többieknek! Azt gondolom, hogy ilyen ellenfelektől kikapni a döntő héten nem szégyen. Köszönjük, hogy itt lehettünk! Életem legjobb műsorának lett most vége… Hiányérzetem annyiban van, hogy elfáradtam a végére, nagyon. Fejben, testben és lélekben is. Mindent kiadtunk magunkból, és boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk. Itt tanultam meg, hogy bármit szét tudok rúgni dühből, ha úgy van…” – búcsúzott nevetve Curtis, akitől Judie vette át a szót.
„Iszonyatosan jó volt! Nagyon nagy kaland volt! Azért tudok mosolyogni, és azért nem fáj a kiesés, mert ennyire jó volt itt lenni. Fantasztikus, hogy ilyen párosok ellen versenyezhettünk. Én nem tudom, milyen picin fog múlni az, hogy ki nyeri meg. Nem is tudok mást mondani, csak azt, hogy köszönjük szépen! Nagyon büszke vagyok magunkra. Tényleg elképesztő ez az Ázsia Expressz. Iszonyatosan megterhelő és nehéz. Már tudom, hogy egy hatszáz grammos békát is meg tudok fogni és azt is elviselem, ha csótányok másznak az arcomon” – fogalmazott a kosárlabdázó klasszis.
Összeállt tehát az Ázsia Expressz top 3-as mezőnye. Hogy végül melyik két páros vívja ki a jogot, hogy részt vegyenek a pénteki, mindent eldöntő hajszán, az hamarosan kiderül. Ugyanakkor érdemes csütörtökön 19:45-től is a TV2-re kapcsolni, hiszen a három még versenyben lévő párosra számos kihívás vár a műsor véghajrájában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.