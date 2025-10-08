Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fokozódnak az izgalmak: ma kialakul az Ázsia Expressz TOP3-as mezőnye

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 17:43
döntőÁzsia Expressz
Ma este eldől, melyik sztárpár búcsúzik a döntő hetén. A Kísértésben pedig felejthetetlen programok várják a párosokat az álomrandikon.
Az Ázsia Expressz sztárpárjai utolsó energiájukat megmozgatva küzdenek tovább a TV2 kaland-realityjének versenyében. Ma este eldől, melyik sztárpár búcsúzik elsőként a döntő héten. Ezután a TOP3 egy újabb arany joker játék felé robog. 

Ma kialakul az Ázsia Expressz TOP3-as mezőnye / Fotó:  TV2

Ma eldől, melyik sztárpár búcsúzik az Ázsia Expressz döntő hetén

A legjobb két páros egy igazán erőt próbáló verseny után juthat biztos egy millió forintos nyereményhez, de előtte a versenyzők utoljára keresnek szállást a helyi családoknál.


A Kísértés mai adásában pedig a párosokat felejthetetlen programok várják az álomrandikon! Anita és Kerim között egyre erősebb a kötelék — már a közös jövőjükről is beszélgetnek. Közben a fiúk villájában a búcsúzás és az eddigi élmények kibeszélése került középpontba. Dávid őszintén elmondta: számára ez a műsor egy igazi utazás volt, hiszen nemcsak másokat ismert meg jobban, hanem önmagáról is sok mindent tanult.
 


 

 

