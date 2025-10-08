Fokozódnak az izgalmak: ma kialakul az Ázsia Expressz TOP3-as mezőnye

Az Ázsia Expressz sztárpárjai utolsó energiájukat megmozgatva küzdenek tovább a TV2 kaland-realityjének versenyében. Ma este eldől, melyik sztárpár búcsúzik elsőként a döntő héten. Ezután a TOP3 egy újabb arany joker játék felé robog.
A legjobb két páros egy igazán erőt próbáló verseny után juthat biztos egy millió forintos nyereményhez, de előtte a versenyzők utoljára keresnek szállást a helyi családoknál.
A Kísértés mai adásában pedig a párosokat felejthetetlen programok várják az álomrandikon! Anita és Kerim között egyre erősebb a kötelék — már a közös jövőjükről is beszélgetnek. Közben a fiúk villájában a búcsúzás és az eddigi élmények kibeszélése került középpontba. Dávid őszintén elmondta: számára ez a műsor egy igazi utazás volt, hiszen nemcsak másokat ismert meg jobban, hanem önmagáról is sok mindent tanult.
