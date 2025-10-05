Ázsia Expressz: Tallós Rita lánya rettegve engedte el a színésznőt

Hétfőn elindul az Ázsia Expressz 2025 hatodik, vagyis döntő hete. A még versenyben lévő sztárpárok mostanra minden erőtartalékaikat felélték, testileg és lelkileg is eljutottak a teljesítő képességük végső határára, sőt, át is léptek rajta. Pedig most jött el az ideje annak, hogy egyenként is megpróbálják koncentrálni az erejüket, hiszen közeleg a nap, amikor a párosoknak 24 órára el kell válniuk egymástól. Egyikük elindul, stoppol és mindent megpróbál elkövetni, hogy a lehető leggyorsabban eljusson A-ból B-be, miközben a párja különböző erő és logikai feladatokat hajt végre, hogy távolról segítse őt. Ha pedig a „pihenő” játékos hibázik, a futó hátrányba kerül, ami akár sordöntő is lehet.
Tallós Rita és Barbinek Paula egy rövid és érzelmes vitával indítják a napot, hiszen a 64 éves színésznő ellentmondást nem tűrve kijelenti, ő lesz az, aki „fut”. Rita most a Borsnak magyarázta el döntése hátterét. „Amikor Nóri elmondta, mi is vár ránk azon a napon, nem volt bennem kérdés a helyes döntés vonatkozásában. Tudtam, hogy Paula sokkal erősebb nálam és biztosra vettem, hogy az erejére jóval nagyobb szükség lesz Nóri mellett, pláne egy férfiak uralta mezőnyben.”
Igaz, nagyon megijedt a gondolattól, hogy én egyedül indulok útnak, hiszen már akkor is aggódott értem, amikor a párcserénél Curtis lett az élősködőm és külön kellett válnunk
– kezdte lapunknak a színésznő, aki mesélt arról a napról is, amikor a rapper társául szegődött.
„A párcsere napjának elején tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. De azt is, hogy Curtisnek nagyon jó humora van és veszi majd a lapot, ha én is poénosan csinálom a feladatokat. Az eleve lehetetlen küldetésnek tűnt, hogy egy százkilós palit vonszoljak magam után, így azt a taktikát választottam, hogy ott segítek neki, ahol csak tudok. Kész voltam akár mindhárom, elnyerhető medált átadni neki. A facipelésnél megelégedtem volna azzal is, ha csak tíz kilót visz el, de megmakacsolta magát. Ahogy a gólyalábazásnál sem indítottam órát. Úgy voltam vele, ha végigmegy, megérdemli a medált” – idézte fel az első „elválós” napot Tallós Rita, aki így is mosolyogva emlékszik vissza a Curtissel töltött 24 órára. „Alakult, ahogy alakult, de az biztos, hogy hihetetlenül jót játszottunk aznap és ami még fontosabb, rengeteget röhögtünk és mindkettőnknek sikerült embernek maradni” – fűzte hozzá az idei Ázsia Expressz nagy meglepetésének számító színésznő.
Tallós Rita ezután rátért a játék hatodik hetének legkeményebb napjára, amikor is egyedül indult útnak Bali szigetén, illetve kitért lányával való kapcsolatára is, hiszen sokan értik félre a dinamikájukat. „Egész életemben vakmerő voltam. A családomban mondogatták is, hogy sportolónak kellett volna mennem, mert mindenbe olyan elánnal vetem bele magam, mint egy olimpikon. Ez a mentalitás érezhető a Paulával való kapcsolatomon is. Pláne, hogy ebből a szempontból ő a tökéletes másom.”
Igaz, hogy bizonyos helyzetekben nem erőltetünk magunkra semmiféle kontrollt, de éppen ettől lett olyan átlátható a kapcsolatunk, mint egy pohár víz. Érezzük, ismerjük egymást és nem adunk arra, hogy kirakatérzelmek mögé bújtassuk a belőlünk fakadó valóságot.
„Erre mi büszkék vagyunk akkor is, ha rengeteg bírálat is ér minket az Ázsia Expressz kezdete óta. Soha, egyetlen pillanatig sem haragudtunk egymásra a játék alatt, és ezt Paula nevében is mondhatom. Ugyanakkor nagyon meglepett, hogy ennyire félt engem attól, hogy egyedül induljak el játszani, stoppolni és szállást keresni. Hiszen tudta jól, hogy addigra már otthonosan mozogtam a térben és minden határomat készséggel és eredményesen léptem át, ahogyan ő is. Bennem nem volt félelem. Elszántam magam arra, hogy úgy megyek, mint egy tank. Annyira beszívott a játék, hogy eszembe sem jutott, hogy bármi baj érhetne egyedül. Sőt, sokkal jobban izgultam érte, mint magamért” – mesélte a Borsnak Tallós Rita színésznő.
Hogy végül miként is alakul az a 24 óra, amikor a játékospárok egyedül néznek szembe az Ázsia Expressz feladataival, az kiderül a TV2 képernyőjén, hiszen hétfőn 19:45-től indul a mindent eldöntő, utolsó hét.
