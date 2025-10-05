Ázsia Expressz: Tallós Rita lánya rettegve engedte el a színésznőt

Hétfőn elindul az Ázsia Expressz 2025 hatodik, vagyis döntő hete. A még versenyben lévő sztárpárok mostanra minden erőtartalékaikat felélték, testileg és lelkileg is eljutottak a teljesítő képességük végső határára, sőt, át is léptek rajta. Pedig most jött el az ideje annak, hogy egyenként is megpróbálják koncentrálni az erejüket, hiszen közeleg a nap, amikor a párosoknak 24 órára el kell válniuk egymástól. Egyikük elindul, stoppol és mindent megpróbál elkövetni, hogy a lehető leggyorsabban eljusson A-ból B-be, miközben a párja különböző erő és logikai feladatokat hajt végre, hogy távolról segítse őt. Ha pedig a „pihenő” játékos hibázik, a futó hátrányba kerül, ami akár sordöntő is lehet.

Az Ázsia Expressz újabb lehetetlen kihívás elé állítja a játékosokat. Tallós Rita meghozza a döntést (Fotó: TV2)

Tallós Rita megindokolta az Ázsia Expressz forgatásán hozott döntését

Tallós Rita és Barbinek Paula egy rövid és érzelmes vitával indítják a napot, hiszen a 64 éves színésznő ellentmondást nem tűrve kijelenti, ő lesz az, aki „fut”. Rita most a Borsnak magyarázta el döntése hátterét. „Amikor Nóri elmondta, mi is vár ránk azon a napon, nem volt bennem kérdés a helyes döntés vonatkozásában. Tudtam, hogy Paula sokkal erősebb nálam és biztosra vettem, hogy az erejére jóval nagyobb szükség lesz Nóri mellett, pláne egy férfiak uralta mezőnyben.”

Igaz, nagyon megijedt a gondolattól, hogy én egyedül indulok útnak, hiszen már akkor is aggódott értem, amikor a párcserénél Curtis lett az élősködőm és külön kellett válnunk

– kezdte lapunknak a színésznő, aki mesélt arról a napról is, amikor a rapper társául szegődött.

Tallós Rita és Curtis remekül szórakoztak a párcsere napján (Fotó: TV2)

„Rengeteget röhögtünk és mindkettőnknek sikerült embernek maradni”

„A párcsere napjának elején tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. De azt is, hogy Curtisnek nagyon jó humora van és veszi majd a lapot, ha én is poénosan csinálom a feladatokat. Az eleve lehetetlen küldetésnek tűnt, hogy egy százkilós palit vonszoljak magam után, így azt a taktikát választottam, hogy ott segítek neki, ahol csak tudok. Kész voltam akár mindhárom, elnyerhető medált átadni neki. A facipelésnél megelégedtem volna azzal is, ha csak tíz kilót visz el, de megmakacsolta magát. Ahogy a gólyalábazásnál sem indítottam órát. Úgy voltam vele, ha végigmegy, megérdemli a medált” – idézte fel az első „elválós” napot Tallós Rita, aki így is mosolyogva emlékszik vissza a Curtissel töltött 24 órára. „Alakult, ahogy alakult, de az biztos, hogy hihetetlenül jót játszottunk aznap és ami még fontosabb, rengeteget röhögtünk és mindkettőnknek sikerült embernek maradni” – fűzte hozzá az idei Ázsia Expressz nagy meglepetésének számító színésznő.