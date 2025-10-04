Megszólalt az Ázsia Expressz kiesője: „Összeestem, de nem akartam feladni”

Talán soha, egyetlen korábbi Ázsia Expressz párosnak sem sikerült még az a bravúr, amit Tallós Rita és Barbinek Paula produkáltak a mögöttünk álló öt hosszú és „gyilkos” hét alatt. Három hajszáról tértek vissza elsőként, amivel hivatalosan is az évad egyik, ha nem a legerősebb párosaként fordulhatnak rá az utolsó, mindent eldöntő hétre. A pénteki hajszán lenyomták a „hajszaszüzességüket” elvesztő Ungvári Miklós-Fodor Rajmund párost is, akik másodikként értek célba. Az utolsó, hagyományosnak mondható hajsza tehát nem hozott szerencsét Galambos Boginak és Kútvölgyi Sárának, akiken kifogott a hajsza második feladata, ami bizony az idei évad egyik legnagyobb erőt igénylő játéka lett.

Kútvölgyi Sára és Galambos Boglárka számára csalódással indult az Ázsia Expressz ötödik hajszájának napja (Fotó: TV2)

A Bors Kútvölgyi Sárával beszélgetett az adás után. Az énekesnő első körben reagált a Bódi tesók különös, szószegéssel párosuló döntésére, amivel megpecsételték Bogi és Sára sorsát. „Valójában motivált a Bódi tesók döntése, vagyis hogy az ígéretük ellenére nem minket mentettek meg a hajszától. Ha kudarc ér, általában egy percre megtörök, de aztán felszívom magam és leszegett fejjel megyek előre.”

Az igazat megvallva, még örültem is, hogy hajszára megyünk, mert a többi páros időnként éreztette velünk, hogy szerintük nekünk még van mit bizonyítanunk, mivel csak a harmadik héten csatlakoztunk hozzájuk.

„Egyébként részszint igazuk is volt, de az is tény, hogy nem mi döntöttünk úgy, hogy a játék közepén érkezünk…” – kezdte a Borsnak Kútvölgyi Sára, aki Galambos Boglárkával együtt, harcos amazonként indult az Ázsia Expressz ötödik hajszájára, melyen az első feladatnál még akár azt is érezhették, hogy van esélyük az első két hely valamelyikét behúzni.

Kútvölgyi Sára mindent elkövetett, de a pokoli súly alatt megrogyott (Fotó: TV2)

„Utólag pedig kijelenthető, hogy ez volt a hajsza legkönnyebb feladata”

„Nagyon magabiztosan indultunk neki az első feladatnak, hiszen tulajdonképpen egy memóriajátékról volt szó, amiben mindketten jók vagyunk. Sajnos a stresszhelyzettel nem számoltunk, így el-elfelejtettünk beállításokat. Illetve elhagytunk egy legyezőt, és sok időt veszítettünk, mire rájöttünk, hogy valami nem stimmel. Még így is sikerült másodikként indulnunk, ami ugye a billegő pozíció, vagyis se jó, se rossz. Utólag pedig kijelenthető, hogy ez volt a hajsza legkönnyebb feladata” – nevetett Kútvölgyi Sára, akire ezután élete talán legnehezebb fizikai megpróbáltatása várt. „A cipekedős feladatnál elkerekedett a szemem, hiszen volt a hátunkon egy eleve tizenöt kilós táska, és fejenként harminc kiló kénkövet kellett egy kilométeren át elvonszolnunk. Ez az én esetemben annyit jelentett, hogy szó szerint a saját testsúlyomat kellett volna célba juttatnom pluszban. Ez több soron is lehetetlennek tűnt és az is volt. Nem titok, hogy gluténérzékeny vagyok, ami miatt nagyon le van korlátozva, hogy mit ehetek és mit nem. Ezért általában egy-egy almával húztam ki az étkezéseket az Ázsia Expressz alatt. Ennek az lett az eredménye, hogy alaposan sikerült legyengülnöm.”

Ezt véletlenül sem mentségként mondom, hiszen én vállaltam a kalandot, de a tény attól még tény marad.

„Persze az is igaz, hogy ezt a kőcipelést feltehetően erőm teljében sem tudtam volna abszolválni. Egy ponton össze is estem, és csak azért voltam képes talpra állni, mert kidobáltunk pár követ a kosarakból, és mert Bogi tartotta bennem a lelket, miközben ő is az „életéért küzdött”. Az az igazság, hogy miután felálltam, teljes filmszakadásom lett. Egyáltalán nem emlékszem, hogyan vonszoltam el magam a célig, de sikerült. Ott várt még ránk egy plusz, büntető feladat, amiért könnyítettünk a terhünkön, így már mindketten éreztük, hogy ez a hajó elment…” – idézte fel a gyötrelmes órák eseményeit Kútvölgyi Sára.