Szabó Zsófi így tündököl a Digitális Polgári Körök találkozón

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 16:36 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 16:39
Szabó ZsófiRákay Philip
Már nagyon várta, hogy lássuk, nem véletlenül! Szabó Zsófi észbontóan fest!
Szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök országos találkozóját a Papp László Sportarénában. Az esemény házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Philip.

Szabó Zsófi csinos, mint mindig
Szabó Zsófi elképesztően fest

Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! Holnap találkozunk!

- osztotta meg korábban a műsorvezető. Szabó Zsófi egy meseszép, "hercegnős" fazonú sötétkék ruhában lépett színpadra, amely egyszerre volt nőies és elegáns.

Szabó Zsófi küldetése

Szabó Zsófi korábban már elmondta, hogy fontosnak tartja a közös értékek melletti kiállást, még akkor is, ha valaki nem vállal aktív szerepet a politikai vitákban. Elmondta, ezért vállalt alapító tagságot és nagyköveti szerepet a Női DPK-ban. Szerinte a tagok a „csendes többség” részét alkotják, és lényeges, hogy megtapasztalják az összetartó közösség erejét.

A találkozót Orbán Viktor miniszterelnök augusztusban jelentette be a DPK-tagságnak küldött hírlevélben. Az eseményt a szervezők a „digitális honfoglalás” szellemiségében hirdették meg, melynek célja, hogy a korábban főként online közösség tagjai személyesen is kapcsolatot teremthessenek egymással.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
