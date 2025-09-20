Szabó Zsófi így tündököl a Digitális Polgári Körök találkozón

Szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök országos találkozóját a Papp László Sportarénában. Az esemény házigazdája Szabó Zsófi és Rákay Philip.
Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! Holnap találkozunk!
- osztotta meg korábban a műsorvezető. Szabó Zsófi egy meseszép, "hercegnős" fazonú sötétkék ruhában lépett színpadra, amely egyszerre volt nőies és elegáns.
Szabó Zsófi korábban már elmondta, hogy fontosnak tartja a közös értékek melletti kiállást, még akkor is, ha valaki nem vállal aktív szerepet a politikai vitákban. Elmondta, ezért vállalt alapító tagságot és nagyköveti szerepet a Női DPK-ban. Szerinte a tagok a „csendes többség” részét alkotják, és lényeges, hogy megtapasztalják az összetartó közösség erejét.
A találkozót Orbán Viktor miniszterelnök augusztusban jelentette be a DPK-tagságnak küldött hírlevélben. Az eseményt a szervezők a „digitális honfoglalás” szellemiségében hirdették meg, melynek célja, hogy a korábban főként online közösség tagjai személyesen is kapcsolatot teremthessenek egymással.
