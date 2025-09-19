„Alig várom, hogy lássátok” - nagy meglepetésre készül Szabó Zsófi

Mint az ismert, szombaton, szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök országos találkozóját a Papp László Sportarénában. Az esemény egyik házigazdája Szabó Zsófi lesz.
A rendezvény előtt megtartották a főpróbát, amelyen természetesen Szabó Zsófi is részt vett. A csinos műsorvezető a közösségi oldalán a helyszínről jelentkezett be.
Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! Holnap találkozunk!
- írja a posztjában Szabó Zsófi, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.