Vilhelmina névnapja

„Alig várom, hogy lássátok” - nagy meglepetésre készül Szabó Zsófi

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 21:55
A közösségi oldalán jelentkezett be a csinos műsorvezető.

Mint az ismert, szombaton, szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök országos találkozóját a Papp László Sportarénában. Az esemény egyik házigazdája Szabó Zsófi lesz.

Szabó Zsófi egész nap próbált a Digitális Polgári Körök országos találkozójára Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A rendezvény előtt megtartották a főpróbát, amelyen természetesen Szabó Zsófi is részt vett. A csinos műsorvezető a közösségi oldalán a helyszínről jelentkezett be.

Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! Holnap találkozunk!

- írja a posztjában Szabó Zsófi, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

