Schobert Norbert Jr is csatlakozott a DPK-hoz: "A tavalyi évben felesküdtem, hogy bármi történjék a hazában, én ott leszek és rám számíthatnak"

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 15:45 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 15:54
Schobert NorbiIfj. Schobert Norbihonvédség
Rengetegen azonosulnak a hazai sztárvilágból is a DPK elveivel. Schobert Norbert Jr. figyelmét a honvédelem és a haza szeretete keltette fel a rendezvény kapcsán.

Ma, szeptember 20-án a Papp László Sportarénában zajlik a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, és a helyszínre több mint 10 ezer érdeklődő érkezik, hogy részese legyen az eseménynek. A rendezvényt Rákay Philip és Szabó Zsófi vezeti, a színpadon pedig Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet tart, miközben a közönség izgatottan figyeli a gyűlés minden mozzanatát. Schobert Norbert Jr. a Borsnak árulta el, miért döntött úgy, hogy először a Honvédség kötelékeibe lép be, majd csatlakozik a Digitális Polgári Körök Bajtársak Köréhez.

Schobert Norbert Jr.
Schobert Norbert Jr. Bajtársak körének a tagja (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert Jr. ezért csatlakozott a Honvédséghez

Norbi nyíltan bevallotta mi volt a motivációja a hadseregbe való belépésnél: 

Azért csatlakoztam, mivel a tavalyi évben felesküdtem, hogy bármi történjék a hazában én ott leszek és rám számíthatnak. Elvégeztem a kiképzésemet a honvédségben

 – árulta el. Szavai határozottak, érződik, hogy súlya van a mondandójának, komolyan gondolja, amit mond. Ezután hozzátette: „Magyarnak születtem, úgy érzem, ha összefogunk, akkor bármi történjék is, nem történhet baj. Fontos, hogy a mai generáció is csatlakozzon, és amiben tudunk segítsük egy jobb világ megteremtését”– folytatta a gondolatmenetet. 

A kijelentés nemcsak a hazafias érzéseket erősíti, hanem arra is ösztönöz, hogy a fiatalok aktívan vegyenek részt a közösségi és honvédelmi kezdeményezésekben, amilyen például a Bajtársak köre is.

A Digitális Polgári Körök egyik csoportja a Bajtársak köre

Inspirációt szeretne adni

Norbi célja világos: példát akar mutatni: „Azért csatlakoztam, hogy még több jelentkezőnek adjak motivációt és inspirációt, hogy ez nem egy rossz dolog, ha az ember csatlakozik a Honvédséghez”– állapította meg. Az őszinte vallomás hatására bizonyára sok fiatalt tud majd mozgósítani egy jó ügyért, ami a haza védelme, a bajtársiasság és a honvédelmi hagyományok ápolása. A fiatal sportember végül hangsúlyozta elhivatottságát: 

Bármi adódik, rám számíthatnak, még akkor is, ha külföldön tanulok

 – szögezte le. Ezzel mindenki számára világossá teszi, hogy számára a hűség a hazához és a közösséghez nem csak szó, hanem tett.

Több, mint politikai fórum

A mai DPK  tehát nem csupán politikai fórum vagy látványos expo is: itt a közélet és a sztárvilág találkozik a számtalan érdekes és fontos ügy mentén, miközben a közönség minden korosztályából sokan jelen vannak, hogy együtt éljék át a programokat, a beszédeket, zenei produkciókat és a kiállításokat rengeteg standdal.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

