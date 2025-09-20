Schobert Norbert Jr is csatlakozott a DPK-hoz: "A tavalyi évben felesküdtem, hogy bármi történjék a hazában, én ott leszek és rám számíthatnak"

Ma, szeptember 20-án a Papp László Sportarénában zajlik a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, és a helyszínre több mint 10 ezer érdeklődő érkezik, hogy részese legyen az eseménynek. A rendezvényt Rákay Philip és Szabó Zsófi vezeti, a színpadon pedig Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet tart, miközben a közönség izgatottan figyeli a gyűlés minden mozzanatát. Schobert Norbert Jr. a Borsnak árulta el, miért döntött úgy, hogy először a Honvédség kötelékeibe lép be, majd csatlakozik a Digitális Polgári Körök Bajtársak Köréhez.

Schobert Norbert Jr. Bajtársak körének a tagja (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert Jr. ezért csatlakozott a Honvédséghez

Norbi nyíltan bevallotta mi volt a motivációja a hadseregbe való belépésnél:

„Azért csatlakoztam, mivel a tavalyi évben felesküdtem, hogy bármi történjék a hazában én ott leszek és rám számíthatnak. Elvégeztem a kiképzésemet a honvédségben”

– árulta el. Szavai határozottak, érződik, hogy súlya van a mondandójának, komolyan gondolja, amit mond. Ezután hozzátette: „Magyarnak születtem, úgy érzem, ha összefogunk, akkor bármi történjék is, nem történhet baj. Fontos, hogy a mai generáció is csatlakozzon, és amiben tudunk segítsük egy jobb világ megteremtését”– folytatta a gondolatmenetet.

A kijelentés nemcsak a hazafias érzéseket erősíti, hanem arra is ösztönöz, hogy a fiatalok aktívan vegyenek részt a közösségi és honvédelmi kezdeményezésekben, amilyen például a Bajtársak köre is.

A Digitális Polgári Körök egyik csoportja a Bajtársak köre

Inspirációt szeretne adni

Norbi célja világos: példát akar mutatni: „Azért csatlakoztam, hogy még több jelentkezőnek adjak motivációt és inspirációt, hogy ez nem egy rossz dolog, ha az ember csatlakozik a Honvédséghez”– állapította meg. Az őszinte vallomás hatására bizonyára sok fiatalt tud majd mozgósítani egy jó ügyért, ami a haza védelme, a bajtársiasság és a honvédelmi hagyományok ápolása. A fiatal sportember végül hangsúlyozta elhivatottságát:

Bármi adódik, rám számíthatnak, még akkor is, ha külföldön tanulok

– szögezte le. Ezzel mindenki számára világossá teszi, hogy számára a hűség a hazához és a közösséghez nem csak szó, hanem tett.