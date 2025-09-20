Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Lázár János bemutatta, itt rendezik a Digitális Polgári Körök első találkozóját

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 12:59 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 13:10
Papp László Budapest SportarénaLázár János
A műsor 16 órától kezdődik, és a jelek szerint minden készen áll. Már gyülekeznek a Digitális Polgári Körök első találkozóján.
Lázár János közlekedési miniszter a Facebookon osztott meg egy videót, amelyben bemutatja az Digitális Polgári Körök első találkozójának helyszínét. A budapesti Papp László Sportarénában 16 órától kezdődik a műsor, aminek végén beszédet mond Orbán Viktor is. 

Indul a Digitális Polgári Körök első találkozója.
Lázár János is nagy erőkkel készül a délutáni show-ra a Digitális Polgári Körök első találkozóján.. A háttérben lévő székeket délután négy órakor már több ezer ember fogja elfoglalni

Amint arról beszámoltunk, a szervezők rengeteg meglepetéssel készülnek. Ezt Orbán Viktor is megerősítette, a közösségi oldalain posztolt bejegyzésekből eddig az derült ki, hogy "az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában."

 A kormányfő azt is elárulta, hogy a nézők és a szervezők Lázárinfó Extrára is számíthatnak szombaton.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Így néz ki a Digitális Polgári Körök találkozójának helyszíne

A budapesti Papp László Sportaréna ad otthon az első Digitális Polgári Kör eseménynek, ahova sok ezer ember látogat majd el személyesen is. A rendezvény óriási előkészületeket igényelt, Lázár János pedig a kezdés előtt pár órával bemutatta, hogy miként is néz majd ki pontosan a helyszín.

 A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket. A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A szombati rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

