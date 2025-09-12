A legjobb apa-fia páros: 7. szülinapját ünnepelte Csuti kisfia – De hogy kerül ide Szoboszlai Dominik?

Szabó András Csuti és Kulcsár Edina gyermeke tegnap, azaz szeptember 11–én ünnepelte hetedik születésnapját! A jeles alkalomból kedvenc éttermébe vitte el édesapja. Az ünneplés viszont nem ért még véget a tegnapi nappal, hétvégén Edina is szervez egy nagy bulit, ahol Medox barátai is ott lesznek és együtt ünneplik majd a nagy napot.

Csuti fiának hetedik szülinapja felejthetetlen élmény lesz (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Különleges élménynek volt részese Csuti kisfia, mivel kedvenc éttermében ő maga készíthette el a saját ételét.

„Anyukámék, Medi keresztszülei és barátok is ott voltak velünk az étteremben, ahol a tulajdonos külön készült is a szülinapra. Bemehetett a konyhába, süthetett egy pizzát, messziről megnézhette a kemencét és hát felejthetetlen élmény volt neki” – számolt be a tegnapi napról Csuti és kiemelte, hogy természetesen nagyon odafigyeltek a konyhában, hogy semmi higiéniai szabályt ne sértsenek meg.

Természetesen az ajándékozás sem maradhatott el Csutiéknál

A nagy sütögetés után elérkezett az ajándékozás ideje!

Mindenképp egy Szoboszlai Dominik mezt szeretett volna, szóval szereztem is neki egyet és ma már abban ment az iskolába. Alig várta, hogy megmutathassa osztálytársainak, szóval lehet ezért várta nagyon ma az iskolát

– mesélte Csuti és hozzátette, hogy gyerekként ő is ugyanilyen volt, ha kapott valami új mezt vagy új ruhát.

Csuti azt is elmondta, hogy kisfia imádja a sulit és reméli, hogy ez a lendület kitart még ezen túl is: „Óriási élmény a kisfiamért elmenni az iskolába, én kimondottan élvezem neki összekészíteni a kis uzsisdobozát. Mondjuk ma kifejezetten könnyfakasztó volt, mivel ahogy elköszöntünk az iskola előtt, ötször visszanézett, hogy ott vagyok-e még, és ez nagyon szívszorító volt, ahogy integetett nekem” – számolt be Csuti a mai napjáról és azt is elárulta, alig várja, hogy leckéket kelljen írnia és segítenie a tanulásban.

A szülinapozásnak nincs még vége

Csuti elmesélte, hogy hétvégén Medox édesanyjával, Kulcsár Edinával fog egy szülinapi zsúrt tartani, melyen a barátai is ott lesznek.

„Most ugye a születése napján velem volt, hétvégén pedig anyukájánál lesz Medi és úgy beszéltük meg, hogy most náluk lesz egy nagy buli”– árulta el Csuti és hozzátette, hogy mostanság nagyon figyelnek a suli miatt, hogy hétköznap időben ágyba kerüljön kisfiuk, ezért tegnap is időben vége lett az ünneplésnek.