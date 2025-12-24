"Azt szeretem a karácsonyban, hogy hazajönnek a gyerekek" - Orbán Viktor megható dolgot mesélt

Orbán Viktor még a TV2-nek árulta el, hogy gyerekként a narancsot szerette a legjobban a karácsonyban. Nem volt ugyanis, csak karácsonykor narancs, és így az ünnepek számára a narancsillattal kapcsolódtak össze.

Most már a karácsonyban azt szereti a legjobban, hogy hazatérnek a gyermekei. Öt gyermeke van a miniszterelnöknek, de már mindenki elhagyta a családi fészket. Csak húsvétkor és karácsonykor telik meg újra a ház ricsajjal, zajjal és élettel.