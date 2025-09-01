Horror az Ázsia Expresszben: Ördög Nórát egy egész majomsereg üldözte a forgatáson

Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada, ahol a sztárpároknak már az első pillantokban más nehézségekkel kellett megküzdeniük, mint előző évados szereplőtársaiknak. Ezúttal ugyanis nem egy kényelmes hotelben kezdték az akklimatizálódást, hanem a dzsungel mélyén, ahol azonnal döntéshelyzetben találták magukat. Ez persze még csak a bemelegítő, hiszen rengeteg izgalom és nem várt fordulat érkezik még a további epizódok során. Ugyanakkor nem csak a szereplők küzdenek meg az ázsiai ország helyi körülményeivel, Ördög Nórának is rendre meggyűlik a baja, például az állatokkal.

Ördög Nóri: Az idei Ázsia Expressz forgatásán a majmok okoztak gondot (Fotó: Szabolcs László)

Majmok harapták meg Ördög Nóra férjét kórházba került

Az Ázsia Expressz-szel párhuzamosan rendre elindul a Nánázsia is, ahol a műsorvezető szemszögéből találkozhatnak a nézők saját felvételekkel és meglepő kulisszatitkokkal. Az előző évadok során találkoztunk már kígyókkal, gekkókkal, óriás pókokkal és skorpióval, ezektől azonban érthető módon sokat tartanak. Ördög Nóra szerint a majmok is tudnak félelmetesek lenni bizonyos helyzetekben.

Az idei sláger állat a majom volt, a férjemet az egyik elég csúnyán meg is harapta, aminek lettek egészségügyi következményei, sok injekciót kellett kapnia. Szerencsére azóta már jól van

– kezdte Nóri, majd hozzátette, hogy ő ugyan megúszta a majomtámadást, de csak azért, mert kifejezetten félt tőlük.

Én extrán ráfeszültem erre a dologra, amikor Balin forgattunk, kaptunk magunk mellé egy majomrendőrt is, akinek az volt a feladata, hogy amíg én mondtam a felkonferáló szövegemet, addig távoltartsa a majmokat.

Ázsia Expressz 2025: igazi majom-horror a forgatáson

Ördög Nóri elárulta, hogy a melléjük rendelt majomrendőr azonban nem volt mindig bevethető. „Sok olyan extrém helyzet volt, amikor nem lehetett körülöttem senki, mert nagyon széles látószögben vettük fel az adott jelenetet és

ilyenkor egész majomsereg hömpölygött utánam, vagy 30-40 majom követett, szinte éreztem a hátamon a tekintetüket, hátborzongató volt. De előfordult olyan is, hogy egy szikla szélén álltam és ott jöttek be a hátam mögé. A szerkesztő, aki látta, hogy mi történik, már szinte vizionálta, hogy meg fogok ijedni, amikor észreveszem és félt, hogy le fogok esni a szikláról.

Hála Istennek nem történt ilyesmi, de be kell vallanom, nagyon nem kedvelem a majmokat”