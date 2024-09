Ördög Nóra meglepődött a magyar kolbásztól a Fülöp-szigeteken

Ördög Nóra és családja folyamatosan közzéteszi a jobbnál jobb Ázsia Expressz-es kulisszatitkokat. Nóri és Nánási Pál az első évad indulásakor, 2017-ben találták ki vlogjukat, hogy ne csak megörökítsék, hanem közzé is tegyék az átélt emlékeket. Ahogy ők fogalmaznak: „Kinyitottunk egy ajtót, és beengedtünk Titeket az életünkbe. Öt éve már, hogy együtt utazunk!”- írják a Nánázsia YouTube-csatornájának bemutatkozójában.

Ördög Nóra férje humoránál volt a legújabb Nánázsia epizódban (Fotó: Bors )

Ördög Nórit meglepte a magyar kolbász

A műsor forgatási szüneteiben értelemszerűen jut idő némi saját kalandra is a családdal, legfrissebb bejegyzésükből például kiderül, hogy a Fülöp-szigeteken több helyen is lehet találkozni az éttermek étlapján magyar kolbásszal. Nóri a videóban elmeséli, hogy van egy nagyon furcsa helyi szokás, náluk harangozás helyett szirénával jelzik, hogy dél van. Vélhetően ennek örömére ebédelni is elment a Nánási család, akik meg is mutatták a ‘hungarian chili dog’ és a ‘hungarian sausage’ feliratokat az étlapon. Pali kap is az alkalmon és elsüti a kihagyhatatlan poént: „Egy jó sausage az hungarian”- mondja, majd hozzáteszi: „Én is hoztam egyet..” Hogy felesége milyen csúnyán néz rá ezek után, azt vitatni sem érdemes, s bár eleinte úgy gondolták, hogy majd újra felveszik a jelenetet, de szerencsére nem tették, így a vicces kis etap benne maradt a beszámolóban. Az említett jelenet 15:17-nél kezdődik.

A Bors stábja is a helyszínen járt

Korábban már beszámoltunk róla, az Ázsia Expressz forgatásán munkatásaink is kint jártak és rendkívül színes felvételekkel számolunk be a tapasztalatokról. Volt iszonyatos forróság, üres tengerpart, finom ételek, furcsa állatok és lélegzetelállító természeti szépségek is.

A legérdekesebb azonban, hogy kollégáink is találkoztak magyar kolbásszal, nem is akárhogyan: egy elegáns étterem egyik specialitása volt az itthoniak számára megszokott étel, amit megrendelve kollégánk döbbenten tapasztalta, hogy szimpla lecsókolbászról van szó. Mustárt és némi köretet ugyan szervíroztak hozzá, viszont az étlap külön részén volt megtalálható, méregdrága áron. Bár a menü összességében finom volt, nem túlzás azt állítani, hogy a világ egyik legdrágább lecsókolbászát tálalták fel neki.