Nagy Feró a DPK-ról: "Olyan volt, mint egy nagyon nagy család"

A Digitális Polgári Kör (DPK) szombati nagyrendezvényén igazi sztárparádé volt, de az esemény egyik legszínesebb figurája kétségkívül a Beatrice frontembere, Nagy Feró volt, aki a Zebra Kör oszlopos tagjaként érkezett. A nemzet csótánya igazán családias légkört tapasztalt a Papp László Sportarénában.

Nagy Feró Zebra Kör tagjaként jelent meg a DPK rendezvényén (Fotó: Mediaworks)

Nagy Feró egy nagy, szeretetteljes családban érezte magát

„Nagyon jól éreztem magam, mert mindenkivel beszélgettünk. Olyan volt, mint egy nagyon nagy család, ahol összejöttünk, és nem kell félni attól, hogy megtámadnak vagy pisztollyal lelőnek, csak azért, mert elmondjuk a gondolatainkat” – mondta a Borsnak Feró, aki szerint felszabadító érzés volt ennyi hasonlóan gondolkodó emberrel együtt lenni.

A Zebra Kör standjánál kifejezetten nagy volt a nyüzsgés, hiszen sokan kíváncsiak voltak, miért is választották épp ezt a nevet. Feró elmagyarázta:

Az egész egy nagy liberális hazugságra épült. Azt terjesztették, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak, és azok már harapják a gyerekeket. Hát, ilyet hogy lehet kitalálni? Nem volt ott zebra egyáltalán! Ebből fújtak fel egy iszonyú nagy kampányt. És mégis elhitték sokan

– árulta el lapunknak Feró.

Nagy Feró szerint fontos, hogy fellépjünk az álhírek terjesztése ellen (Fotó: Polyák Attila)

Tiszta vizet öntött a pohárba

A rocklegenda szerint a jelenség rámutat arra, milyen könnyen manipulálható a közvélemény: „Ez a szörnyű benne, hogy valaki feldobja, ott látott, itt látott valamit, aztán a végén már mindenki tényként kezeli. Ha valakinek alpakkája van a faluban, akkor szégyellje magát? Miért lenne baj, ha valakinek lenne zebrája? De az egész egy hazugság, és ezzel etették az embereket”–magyarázta Feró.

A halálhírét terjesztették

Feró személyesen is megérezte, mit jelent a digitális világ árnyoldala: „Képzeld el, odajöttek hozzám tegnap, hogy jaj de jó, hogy egészséges vagy! Hát miért ne lennék? Erre mondják, hogy látták az interneten, hogy meghaltam. Nem először van ilyen, kórházi ágyon mutattak már engem, mintha haldokoltam volna. Ez már morbid” – mondta keserűen.

Szerinte ezért is különösen fontos, hogy az emberek ne dőljenek be minden hírnek, hanem gondolkodjanak, mielőtt elhiszik, amit látnak:

Mindig kétkedve fogadok mindent. Utánanézek: lehet ez, igaz ez? Nem szabad mindent elhinni. Régen az volt, hogy ha bemondta a tévé, akkor az biztosan igaz. De ma már nem biztos, hogy az

– összegzett a Zebra Kör oszlopos tagja.