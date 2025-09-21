Hemzsegtek a sztárok a DPK első, országos rendezvényén – galéria

Szombaton telt házzal rendezték meg a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos találkozóját a budapesti Papp László Sportarénában, ahol közel 12 ezer ember gyűlt össze, hogy részese legyen a kormánypárti közösség új korszakának. A hatalmas érdeklődés is jelezte: a DPK nemcsak az online térben, hanem a való életben is komoly erőt képvisel. A rendezvény egyszerre volt fesztivál, politikai nagygyűlés és közösségi ünnep, ahol zene, beszédek és civil standok színesítették a programot.
A közönséget már a délutáni óráktól neves előadók szórakoztatták, köztük olyan legendás zenészek, mint Demjén Ferenc, Pataky Attila és Nagy Feró, akik jelenlétükkel azonnal nosztalgikus hangulatot teremtettek. A közönség állva, együtt zengte a sorokat, ezzel is jelezve, hogy a DPK üzenete túlmutat a politikán.
A színpadon egymást váltották a kormánypárt legfontosabb politikusai: Lázár János, Kocsis Máté és más vezetők beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök zárta a rendezvényt. A kormányfő lelkesítő beszédében bejelentette, hogy október 23-án újabb hatalmas békemenetet tartanak, amelyre a DPK-tagok mozgósítása kulcsszerepet kap. A show-t Rákay Philip és Szabó Zsófi vezette, gondoskodva arról, hogy a politikai üzenetek mellett fesztiválhangulat is uralkodjon.
A tegnapi esemény tehát nem pusztán egy gyűlés volt, hanem egyfajta erődemonstráció is: a konzervatív jobboldali közösség megmutatta, mekkora tömegeket képes megszólítani. A politikai elit és a zenei élet nagyjai egyaránt jelen voltak, a közönség pedig olyan energiát vitt haza, amely egyértelműen jelzi: a DPK a következő időszak meghatározó mozgalma lesz. Mindeközben pedig számtalan eddig nem látott, exkluzív kép érkezett hozzánk, amit alább tudnak megtekinteni.
