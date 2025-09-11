Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő fotók: így köszöntötte szülinapos kisfiát Kulcsár Edina, alig találjuk a szavakat

Kulcsár Edina
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 19:13
cukigyermek
Különleges képeket osztott meg Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina már négy gyermek boldog édesanyja: kettő született az exférjétől, Szabó András Csutitól, kettő pedig a jelenlegi férjétől, G.w.M-től. Egészen hihetetlen, de az egykori szépségkirálynő 7 évvel ezelőtt tudta meg, milyen érzés szülőnek lenni, ugyanis ekkor született meg első gyermeke, a kicsi Medox.

293A1846
Kulcsár Edina

Kulcsár Edina most igazán különleges posztot rakott ki Medox születésnapjára, ugyanis megmutatta, milyen volt a kisfiú még csecsemőként, amikor szinte az egész teste elfért az édesanyja tenyerében – mondani sem kell, hogy a rajongók szinte elolvadtak a cuki képektől.

7 éve…🙊🥹 ✨Medox✨
Isten éltessen drága kisfiam!❤️❤️❤️

– írta Kulcsár Edina az alább megtekinthető poszthoz, amihez szinte özönlenek a gratulációk és a jó kívánságok:

Kulcsár Edina ezen a napon a harmadik gyermekéről, Amaráról is posztolt pár csodálatos képet, és természetesen itt sem maradtak el a dicséretek – a fotók láttán egyáltalán nem meglepő:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu