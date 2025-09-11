Elképesztő fotók: így köszöntötte szülinapos kisfiát Kulcsár Edina, alig találjuk a szavakat

Kulcsár Edina már négy gyermek boldog édesanyja: kettő született az exférjétől, Szabó András Csutitól, kettő pedig a jelenlegi férjétől, G.w.M-től. Egészen hihetetlen, de az egykori szépségkirálynő 7 évvel ezelőtt tudta meg, milyen érzés szülőnek lenni, ugyanis ekkor született meg első gyermeke, a kicsi Medox.

Kulcsár Edina

Kulcsár Edina most igazán különleges posztot rakott ki Medox születésnapjára, ugyanis megmutatta, milyen volt a kisfiú még csecsemőként, amikor szinte az egész teste elfért az édesanyja tenyerében – mondani sem kell, hogy a rajongók szinte elolvadtak a cuki képektől.

7 éve…🙊🥹 ✨Medox✨

Isten éltessen drága kisfiam!❤️❤️❤️

– írta Kulcsár Edina az alább megtekinthető poszthoz, amihez szinte özönlenek a gratulációk és a jó kívánságok:

Kulcsár Edina ezen a napon a harmadik gyermekéről, Amaráról is posztolt pár csodálatos képet, és természetesen itt sem maradtak el a dicséretek – a fotók láttán egyáltalán nem meglepő: