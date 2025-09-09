Kulcsár Edina: „Fontos, hogy aktív maradjak, mert az unokáimmal is szeretném bírni a tempót”

Kulcsár Edina sikerének igazi kulcsa a saját belső döntése volt. A története minden nő számára példaértékű lehet. „Amikor valaki igazán készen áll a változásra, és hajlandó napról napra tenni is érte, annak meglesz az eredménye. Edina nem csak edzéseket végzett, hanem teljes életmódváltásba kezdett. Változtatott a gondolkodásán, a napi rutinján és a táplálkozásán” – árulta el az edzője, Fodor Réka, aki hozzátette, hogy ezek a döntések hoztak híres edzettjének olyan eredményt, amire büszke lehet.
A fitneszedző hangsúlyozta, hogy Kulcsár Edina ugyanúgy a hétköznapokban élő nő, mint bárki más, családdal, munkával, kihívásokkal. „Nem a sport világából érkezett, egyszerűen csak kihasználta a Barackcsapat online edzés platform által biztosított lehetőségeket” - árulta el Réka, aki azzal biztatja az embereket, hogy ez bárkinek sikerülhet, ha megvan a megfelelő elhatározás.
A változás iránti vágy már Edina negyedik várandóssága alatt megfogalmazódott. „Láttam, ahogy a kilók csak jönnek és jönnek. Már akkor megfogadtam, hogy szülés után a lehető leghamarabb elkezdek mozogni. Fontos, hogy hosszú távon is aktív maradjak, mert majd az unokáimmal is szeretném bírni a tempót” – mesélte Edina és emellett elmondta, hogy mindent önállóan, illetve edzője segítségével ért el.
Az eredmények gyorsan megmutatkoztak. Két hónappal az életmódváltás után már hatalmas volt a változás. „Az első hónapban nagyon megindultak a kilók, a második hónapban pedig visszatért az energiám, jobb lett a kedvem, és ez még több motivációt adott, hogy folytassam” – idézte fel Kulcsár Edina az edzések elején lévő nehézségeket.
„Rólam pedig tudni kell, hogy fanatikus vagyok. Persze nem a legkeményebb edzésekkel kezdtem, de beiktattam a rendszeres mozgást. Ha éppen elcsúszott a délutáni edzés a gyerekek miatt, akkor késő este, altatás után csináltam meg, vagy kora reggel, mielőtt mindenki felkelt” - mondta Kulcsár Edina és hozzátette, hogy rengeteg erőt merít a csoportban mások sikereiből és ezek is hajtják előre.
„A közösségnek óriási ereje van: tartja bennünk a lelket, lendületet ad, és segít megélni azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül.” - erősítette meg Edinát edzője.
Kulcsár Edina látványos átalakulása egyesekben kétségeket ébresztett, és az egykori szépségkirálynő meg is érti a szkeptikusokat, hiszen nap mint nap manipulált képek özönlenek a közösségi platformokról. De hangsúlyozza, hogy a látványos változás mögött egyszerű, kitartó munka áll, amit valódi fotókkal és videókkal is dokumentált.
„Általában azok kritizálnak másokat, akiket az irigység hajt, pedig mindenkinek adott a lehetőség, hogy belevágjon. Az átalakulás messze túlmutatott a külsőségeken. Sokkal tudatosabb lettem, és máshova került a fókusz az életemben. Már nem csak a tükörkép számít, hanem az, hogy jól érezzem magam a bőrömben” - zárta Kulcsár Edina és kiemeli, hogy fontosabb lett számára a lelki béke és az egészség is, illetve gyerekeinek is szeretne példát mutatni.
