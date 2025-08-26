Kulcsár Edina erről az álommelóról mondott le a családja érdekében

Kulcsár Edina modellként, szépségkirálynőként ért el nagy sikereket, majd 27 éves korában édesanya lett. Mostanra már négy gyermeke is van, ami nagyon boldoggá teszi, mint mondja, nagyon jól érzi így magát idehaza. Pedig volt korábban egy álommunka, amiről le kellett mindezért mondania.

Kulcsár Edina és G.w.M népes mozaikcsaládot hozott össze, ezzel pedig nem összeegyeztethető az álommunka (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kulcsár Edina gyermekeiről: „Túlságosan családcentrikus vagyok”

Kulcsár Edina Facebookon hatalmas rajongótábornak örvend, akiknek olykor betekintést enged a magánéletébe. A minap is rajongói kérdésekre válaszolt, mikor valaki felvetette, hogy vajon melyik országban tudná elképzelni az életét, hová költözne, ha választhatna. A válasz egyértelmű volt.

Őszintén szólva, én nem költöznék el sehova. Szeretek Magyarországon élni, jól érzem itt magam. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy régen légiutas-kísérő szerettem volna lenni, de aztán rádöbbentem, hogy túlságosan családcentrikus vagyok ahhoz, hogy hosszabb utakra nélkülözzem a családomat. Úgyhogy nem lettem az és lett egy nagy családom. És jól érzem itt magam

– fejtette ki videóban reagálva az egykori szépségkirálynő.

Kulcsár Edina családját választotta

Kulcsár Edina Szabó András Csuti felesége volt 2018 és 2022 között, két gyermekük született. Majd új férje, Varga Márk G.w.M mellett is bővült a családja: két gyermekük született, s Edina nagyon jól kijön a rapper előző kapcsolatából való két gyermekével is. S ha a népes mozaikcsalád nem lenne elég, a sztárpárnak van két hatalmas Cane corso fajtájú kutyusa, sőt, még macskát is tartanak.

Ahogy azt tavaly a hot! magazin megírta:

2023-ban a kis Amara mellett Jin, a kan Cane corso is megérkezett Kulcsár Edináékhoz. G.w.M szerint egy égből kapott jel hatására fogadta magukhoz, pedig sosem állt nagy kutyás hírében. Sőt, a rapper fiatalon még félt is tőlük, de családapaként teljesen megváltozott ez a szemlélete.

G.w.M rögtön ráérzett, hogy ez a kutyus az igazi. Azóta újabb egyeddel bővül a "falka" (Fotó: Szabolcs László)

„Nagyon szerettem volna egy Cane corsót, hónapok óta nézegettem őket. Kiírtam egy posztot, aminek hatására egy kedves hallgatóm jelentkezett, hogy náluk vannak kölykök. Amikor megérkeztem a helyre, beléptem a kutyusokhoz, ő volt az egyetlen, aki azonnal odajött hozzám. Érdekesség, hogy a fotókon amúgy is őt néztem ki, első látásra szerelem volt” – mesélte korábban a hot! magazinnak G.w.M.