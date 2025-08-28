"Az ünneplés csak szombaton lesz" - különleges alkalmat ünnepel Csuti és szerelme

Különleges ebéddel és egy csokor rózsával várta kedvesét, Sudár Biust Csuti. A páros kettesben ünnepelte meg Bianka 28. születésnapját, de még a mulatság nagy része hátra van.
Nagyon köszönöm mindenkinek a rengeteg szülinapi köszöntést. Az ünneplés csak szombaton lesz, de egy csodás ebéd volt a meglepi. Köszönöm szerelmem.
- írta Instagram-oldalán modell.
Természetesen a gratulációk itt sem maradtak el, a rajongók jókívánságokkal özönlötték el Bianka képe alatt a kommentszekciót.
