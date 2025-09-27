„Az esküvőnk egyik fénypontja” – vége a titkolózásnak, Krausz Gábor sosem látott videót osztott meg az esküvőről

A Bors számolt be elsőként arról a fantasztikus örömhírről, miszerint összeházasodott Krausz Gábor és Mikes Anna. Nem túlzás azt állítani, hogy egy ország várta közkedvelt sztárpár álomesküvőjét, hiszen a Dancing with the Stars színpadán egy életre belopták magukat a nézők szívébe.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője

Ez persze nem is csoda, hiszen már a műsor legelejétől kezdve áradt az akkor még csak szakmai párosból az egymás iránti tisztelet és kedvesség. Majd az is gyorsan szemet szúrt a TV2 sikerműsorának a nézőinek, hogy kémia is igencsak jól működik a profi táncos és a sztárséf között, így szinte azonnal össze is boronálták őket, hiszen Krausz Gábor és Tóth Gabi a műsor előtt jelentették be, hogy válás mellett döntöttek.

Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje

Az adások előrehaladtával a rajongók pedig egyre biztosabbak voltak benne, hogy bizony szerelem szövődött Anna és Gábor között, amit a páros a műsor ideje alatt végig tagadott, ám nem sokkal parádés győzelmük után maguk jelentették be a várva várt hírt, miszerint valóban egy párt alkotnak.

Majd a Dancing színpada után az Ázsia Expressz megpróbáltatásaiban láthattuk viszont a szerelmespárt, és mint azóta kiderült a sztárséf fejében már ekkor megszületett a gondolat, hogy eljött a lánykérés ideje. Krausz Gábor később úgy nyilatkozott a döntéséről, hogy ha az Ázsia Expressz nem tudott éket verni közéjük, akkor nincs az a nehézség, amit ők ketten ne tudnának legyőzni. Ennek megfélően is idén januárban jött is az újabb örömhír: Krausz Gábor a Maldív-szigeteken megkérte Mikes Anna kezét, aki azonnal igent mondott. Egy ország örült a boldogságuknak, majd szeptember 6-án robbant az újabb bombahír: egybekelt a sztárpár!

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője

A tündérmesébe illő menyegzőn pedig a Bors is részt vehetett:

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet

– nyilatkozta nem sokkal a szertartás után lapunknak Krausz Gábor, aki Annával együtt Hannarózától vette át a gyűrűket, mielőtt egymás ujjára húzták. azokat.