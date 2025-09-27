Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
„Az esküvőnk egyik fénypontja” – vége a titkolózásnak, Krausz Gábor sosem látott videót osztott meg az esküvőről

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 13:35
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvői videójánál ma már nem lesz jobb!
A Bors számolt be elsőként arról a fantasztikus örömhírről, miszerint összeházasodott Krausz Gábor és Mikes Anna. Nem túlzás azt állítani, hogy egy ország várta közkedvelt sztárpár álomesküvőjét, hiszen a Dancing with the Stars színpadán egy életre belopták magukat a nézők szívébe. 

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője 
Fotó: Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga  Haj: Vágner Fanni, Sári Kata  Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Ez persze nem is csoda, hiszen már a műsor legelejétől kezdve áradt az akkor még csak szakmai párosból az egymás iránti tisztelet és kedvesség. Majd az is gyorsan szemet szúrt a TV2 sikerműsorának a nézőinek, hogy kémia is igencsak jól működik a profi táncos és a sztárséf között, így szinte azonnal össze is boronálták őket, hiszen Krausz Gábor és Tóth Gabi a műsor előtt jelentették be, hogy válás mellett döntöttek. 

Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje 

Az adások előrehaladtával a rajongók pedig egyre biztosabbak voltak benne, hogy  bizony szerelem szövődött Anna és Gábor között, amit a páros a műsor ideje alatt végig tagadott, ám nem sokkal parádés győzelmük után maguk jelentették be a várva várt hírt, miszerint valóban egy párt alkotnak. 

Majd a Dancing színpada után az Ázsia Expressz megpróbáltatásaiban láthattuk viszont a szerelmespárt, és mint azóta kiderült a sztárséf fejében már ekkor megszületett a gondolat, hogy eljött a lánykérés ideje. Krausz Gábor később úgy nyilatkozott a döntéséről, hogy ha az Ázsia Expressz nem tudott éket verni közéjük, akkor nincs az a nehézség, amit ők ketten ne tudnának legyőzni. Ennek megfélően is idén januárban jött is az újabb örömhír: Krausz Gábor a Maldív-szigeteken megkérte Mikes Anna kezét, aki azonnal igent mondott. Egy ország örült a boldogságuknak, majd szeptember 6-án robbant az újabb bombahír: egybekelt a sztárpár!

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője

A tündérmesébe illő menyegzőn pedig a Bors is részt vehetett:

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet

nyilatkozta nem sokkal a szertartás után lapunknak Krausz Gábor, aki Annával együtt Hannarózától vette át a gyűrűket, mielőtt egymás ujjára húzták. azokat. 

A friss házasok most pedig egy olyan videót osztottak meg a nagy napról, amelyet eddig még nem láthatott a nagyközönség, a sztárséf így fogalmazott az Instagram-oldalán: 

Az esküvőnk egyik fénypontja, azt hiszem itt indult meg a reggelig tartó őrület. Egy meglepetés tánccal készültem a feleségemnek és persze a csodálatos násznépnek. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak, hogy első szóra vállalták és 11 embernek nem egyszerű kilogisztikázni ennyi táncpróbát, de a végeredmény önmagáért beszél. 

Ezt követően mondott a tánctanáruknak, mondván „örök élmény marad mindannyiunk számára”.

A mesés videót pedig itt meg is nézheted:

 

