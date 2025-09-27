"Tóth Gabi egy mély lelki állapotból szedett fel" - megrázó vallomást tett Balogh Krisztofer, a Megasztár nagy meglepetése

Ha bárki azt gondolná, hogy könnyfakasztó pillanatok nélkül múlik el a Megasztár szombati adása, akkor bizony nagyot téved!
A szeptember 27-i válogatón ugyanis egy olyan ismert arc tűnik fel, hogy bizonyítson, akinek tehetsége megkérdőjelezhetetlen, és aki elképesztően embert próbáló, lelkileg megterhelő időszakon ment keresztül. Ő nem más, mint Balogh Krisztofer, akit 2023-ban már egy ország ismerhetett meg a Sztárban Sztár leszek!-ben, ahol Tóth Gabi mentoráltja volt.
Majd idén májusban rendkívül nehéz élethelyzetbe került. Anyák napja kapcsán amiatt jelent meg a hírekben, hogy úgy döntött, elmegy otthonról és emiatt fájdalmas számára az ünnep.
Korábbi bejegyzésében így fogalmazott:
„Nem kívánok boldog anyák napját, hiszen a szenvedéseim könnyei miatta hullanak már több napja az utcán... A Bibliám széttépett lapjait kérdezem, Isten miért hagyja ezt csendben, némán? Egy Anyát köszöntök csak ma, s örökké... Ki a falevelek suttogásában dalol nekem, vigasztalva a magányt... Téged köszöntelek csak, Természet Istennője, Föld-Ősanyám”
- panaszolta akkor Balogh Krisztofer, akit ideiglenesen Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence fogadott be, miután elveszítette az otthonát.
„Krisztoferem! Átsegítelek mindenen! Nem kell félj! A sorsodat majd cipelem. Most már jó helyen vagy”
– írta az Instagram-posztjában Tóth Gabi, miután befogadta Krisztofert.
Ám azt az énekesnő sem tudta, hogy az azóta szülőfalujába visszatérő tehetség jelentkezik az idei Megasztárba, a fiú ezért már a szombat esti szereplésével is hatalmas meglepetést fog okozni.
A Bors megkereste Balogh Krisztofert, aki őszintén elárulta, milyen érzésekkel lépett színpadra a Megasztár válogatóján.
„Hatalmas kihívásként tekintek erre a műsorra, egy olyan lehetőségként, amit muszáj volt megragadnom. Izgultam, persze, sőt, úgy is éreztem, hogy még nem is sikerült teljesen felszabadultnak lennem a válogató során. Gabinak sem mondtam el, hogy jelentkezem, így remélem, egyből sikerült őt meglepnem. Őt sokan félreismerik, pedig csodálatos ember, és én nagyon hálás vagyok neki. Nélküle nem is tudom, hogy hol lennék”
- morfondírozott a Megasztár 2025-ös évadában visszatérő tehetség, aki arról is nyíltan beszélt, sikerült-e rendezni a kapcsolatát az édesanyjával.
„Amikor Gabiéktól hazaköltöztem a szülőfalumba, egy hétig még mosolyszünet és mély csend volt köztem és az édesanyám között. Kellett is, hogy leülepedjenek bennünk a dolgok. Szerencsére mindketten beláttuk, hol és miben hibáztunk, így mára minden nagyon jó. Olyan lett a kapcsolatunk, amiről csak álmodni mertem. Jelenleg visszaköltöztem hozzá, békesség van, minden rendben van itthon, viszont célom az, hogy ha a zenei karrierem megkívánja és beindul, Budapestre szeretnék költözni és építeni a különálló, saját magam által felépített életem. Soha nem felejtem el, amit Gabiék értem tettek. Mátétól még egy motivációs könyvet is kaptam. Mindez és az elképesztően erős hitem segített át a legnehezebb időszakon. Nem kérdés, Tóth Gabi egy nagyon mély lelki állapotból szedett fel” - mesélte Balogh Krisztofer édesanyjával kapcsolatban.
Az énekest tehát szombat este láthatják a TV2 nézői a Megasztár színpadán.
