"Tóth Gabi egy mély lelki állapotból szedett fel" - megrázó vallomást tett Balogh Krisztofer, a Megasztár nagy meglepetése

Ha bárki azt gondolná, hogy könnyfakasztó pillanatok nélkül múlik el a Megasztár szombati adása, akkor bizony nagyot téved!

Balogh Krisztofer hatalmas meglepetést okoz a Megasztárban (Fotó: TV2)

A szeptember 27-i válogatón ugyanis egy olyan ismert arc tűnik fel, hogy bizonyítson, akinek tehetsége megkérdőjelezhetetlen, és aki elképesztően embert próbáló, lelkileg megterhelő időszakon ment keresztül. Ő nem más, mint Balogh Krisztofer, akit 2023-ban már egy ország ismerhetett meg a Sztárban Sztár leszek!-ben, ahol Tóth Gabi mentoráltja volt.

Balogh Krisztofer Tóth Gabiban igaz barátra lelt

Majd idén májusban rendkívül nehéz élethelyzetbe került. Anyák napja kapcsán amiatt jelent meg a hírekben, hogy úgy döntött, elmegy otthonról és emiatt fájdalmas számára az ünnep.

Korábbi bejegyzésében így fogalmazott:

„Nem kívánok boldog anyák napját, hiszen a szenvedéseim könnyei miatta hullanak már több napja az utcán... A Bibliám széttépett lapjait kérdezem, Isten miért hagyja ezt csendben, némán? Egy Anyát köszöntök csak ma, s örökké... Ki a falevelek suttogásában dalol nekem, vigasztalva a magányt... Téged köszöntelek csak, Természet Istennője, Föld-Ősanyám”

- panaszolta akkor Balogh Krisztofer, akit ideiglenesen Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence fogadott be, miután elveszítette az otthonát.

„Krisztoferem! Átsegítelek mindenen! Nem kell félj! A sorsodat majd cipelem. Most már jó helyen vagy”

– írta az Instagram-posztjában Tóth Gabi, miután befogadta Krisztofert.

Megasztár: Balogh Krisztofer elárulta, milyen most a viszonya az édesanyjával

Ám azt az énekesnő sem tudta, hogy az azóta szülőfalujába visszatérő tehetség jelentkezik az idei Megasztárba, a fiú ezért már a szombat esti szereplésével is hatalmas meglepetést fog okozni.

Tóth Gabi megasztáros kalandjáról sem tudott Balogh Krisztofernek, így érthető a meghatottsága (Fotó: TV2)

A Bors megkereste Balogh Krisztofert, aki őszintén elárulta, milyen érzésekkel lépett színpadra a Megasztár válogatóján.

„Hatalmas kihívásként tekintek erre a műsorra, egy olyan lehetőségként, amit muszáj volt megragadnom. Izgultam, persze, sőt, úgy is éreztem, hogy még nem is sikerült teljesen felszabadultnak lennem a válogató során. Gabinak sem mondtam el, hogy jelentkezem, így remélem, egyből sikerült őt meglepnem. Őt sokan félreismerik, pedig csodálatos ember, és én nagyon hálás vagyok neki. Nélküle nem is tudom, hogy hol lennék”