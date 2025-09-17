„A nászutunkon is összeházasodunk!” – Újabb részletek Mikes Anna és Krausz Gábor álomesküvőjéről

A Dancing with the Stars próbatermében indult a tündérmese, és most a valóságban is valóra vált: Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője egyszerre volt meghitt és varázslatos. A 140 fős vendégsereg könnyekig meghatódva ünnepelte a pár boldogságát, miközben a nap tele volt nevetéssel és meglepetésekkel. Minden pillanat azt sugallta, hogy ez a nap örökre emlékezetes marad számukra.
Aligha létezik nagyobb csoda a szerelemnél. Ez egy olyan ajándék, amely fényt visz a mindennapokba, és megmutatja, hogy mindig érdemes hinni az érzések erejében. A valódi szerelem ritka kincs, hiszen nemcsak összeköt, hanem felemel, erőt ad és megtanít arra, milyen az, amikor valaki feltétel nélkül mellettünk áll. Ez a meghitt, mesébe illő varázs lengte körbe szeptember 6-án Krausz Gábort és Mikes Annát is, akiknek a szerelme ünnepélyesen is beteljesedett.
A festői szépségű Tokaj lankái mellett fekvő borbirtok tökéletes helyszínt adott ahhoz, hogy a profi táncos és a sztárséf örök hűséget fogadjanak egymásnak. A romantikus környezet, a természet közelsége és a borvidék különleges hangulata igazi mesebeli díszletként ölelte körbe a nagy eseményt.
„Néhány nappal az esküvő után pont azt beszéltük Annával, hogy ez tényleg sikerült, minden a helyén volt! Átbeszéltük, hogyan zajlott a nap, mi hogyan éltük meg, és természetesen a barátainkat is végighívtuk, hogy megköszönjük nekik a jelenlétet. Fontos volt számunkra, hogy az ő szemszögükből is meghallgassuk, hogyan érezték magukat, és hatalmas öröm, hogy száz százalékban mindenki boldognak és elégedettnek érezte magát; ez számunkra a legnagyobb visszaigazolás” – kezdte a hot! magazinnak az újdonsült férj.
„Most próbálunk egy kicsit regenerálódni, hiszen visszatértek a hétköznapok, a munka nem vár” – vette át a szót Anna.
Sok időnk nincs, de közben még mindig úgy érezzük, mintha két méterrel a föld felett járnánk. Újra és újra felidézzük az esküvőnk minden pillanatát az elejétől a végéig, és ez egyszerűen csodálatos érzés.
Lapunk kérésére az ifjú pár örömmel idézte fel, milyen varázslatos is volt a nagy nap. Egy nap, amelynek minden részlete a boldogságról, a szerelemről és az összetartozásról mesélt. Lássuk hát, hogyan vált valóra Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje.
„Nagyon szerettük volna, hogy az esküvőnk pontosan olyan legyen, amilyenek mi magunk vagyunk. A nap úgy indult, hogy Anna délben eltűnt a szemem elől, beköltözött a szobába, ahová nem mehettem be, így átköltöztem egy másik helyiségbe. Ott készültem apukámmal, a tanúmmal és a kislányommal: felöltöztünk, Hannira is feladtam a koszorúslányruhát, minden szépen összeállt. Aztán kimentem várni a násznépet, és ott éreztem igazán, hogy egyre nő bennem a feszültség. Volt egy pillanat, amikor annyira izgultam, hogy szinte összeszűkült a látásom, és bár beszélgettem valakikkel, nem is tudtam pontosan, hogy kikkel. Nagyon be voltam feszülve, de végül sikerült elengedni mindezt, mert rájöttem: körülöttünk csak a szeretteink, a barátaink vannak, és bármi történik, igazából nem lehet baj” – emlékezett vissza Gábor.
Majd elkezdődött a ceremónia, amely egyszerre volt meghitt, ünnepélyes és meseszép. Amikor Gábor meglátta a gyönyörű menyasszonyt, amint édesapja oldalán közeledett felé, szinte a lélegzete is elállt. Mikes Anna menyasszonyi ruhája csodálatos volt, tökéletesen illet hozzá. A ceremónia varázslatos pillanatai után a vendégek és a pár közösen ünnepeltek: koccintottak a boldogságra, nevettek a csokordobás izgalmán, majd egy gyors fotózkodás után kezdetét vette a lagzi.
„Mindketten mondtunk beszédet egymásról. Ezek a szavak az esküvőn kimondva hihetetlen súllyal és érzelemmel hatottak ránk. Igazán megható pillanatok voltak, és ráébredtünk, hogy ez a nap mérföldkő az életünkben. Óriási öröm volt megosztani ezeket a szavakat a barátainkkal és a családunkkal” – idézte fel az újdonsült feleség.
Nemcsak a házaspár szólt a vendégekhez, hanem az örömapák is köszöntötték a fiatalokat.
„Mindkét apuka megosztotta a gondolatait, az érzéseit, ez pedig egyszerre volt aranyos, kedves és igazán szívhez szóló. Az én apukám nagyon visszahúzódó természetű, és szerintem még soha nem beszélt nyilvánosan, ennyi ember előtt. Azt mondtam neki, hogy ha szeretne, mondjon el egy-két mondatot, de ez természetesen nem kötelező. Ő azonban ragaszkodott ehhez, és elmondott egy 5-6 perces, teljesen szívből jövő szöveget.”
Mellette álltam, és láttam, mennyire izgul. Ez az egész pillanat hihetetlenül megható volt. Olyan érzés töltött el, amit még soha nem éltem át az édesapámmal
– elevenítette fel a pillanatot a sztárséf.
Az est telis-tele volt lenyűgöző táncos produkciókkal: a pár először csillagszórók fényében lassúzott, majd a nyitótáncukban felelevenítették az egyik legikonikusabb közös produkciójukat a Dancing with the Stars-ból: a Szépség és a szörnyeteg varázslatos pillanatait. A meglepetések sem maradtak el: Gábor a barátaival, Anna pedig táncos kollégáival kápráztatta el a násznépet, de természetesen a menyecsketánc sem maradhatott el. Amikor pedig véget értek a produkciók, hajnalig tartó bulival folytatódott a mulatság.
„A buli egészen hajnalig, hatig tartott! Még a DJ-k is megjegyezték, hogy az esküvőkön általában két óra körül szoktak végezni a zenével, de mi hihetetlenül sokáig ünnepeltünk” – mondta Anna.
A pár a legkisebbekre is gondolt, hiszen Gábor kislánya, Hannaróza idén tölti be a hatodik életévét, ezért minden részletet úgy alakítottak, hogy ő is fergetegesen érezze magát a barátaival.
„Hannika nagyon élvezte a napot, ahogyan a többi gyerek is: játszósarkot rendeztünk be nekik, ahol két kedves lány vigyázott rájuk, ezenkívül egy fotósarok is a rendelkezésükre állt. Hanni ezt is nagyon élte, a képeket pedig szétosztogatta a vendégeknek. Egyszóval nagyon jól érezte magát, és hajnal kettőig bulizott!” – mondta a büszke édesapa.
Az esküvő tehát tökéletesen sikerült: mindenki igazán jól érezte magát, és rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodott. Ugyanakkor, mint minden nagy nap szervezése, ez is rengeteg előkészülettel és kisebb-nagyobb stresszel járt.
„Voltak olyan elképzeléseink, amelyekhez nem találtunk megfelelő kivitelezőt, például a grafika. Így aztán a legjobb barátnőmmel magunk vállaltuk a feladatot; egyikünk sem értett hozzá, de elhatároztuk, hogy megtanuljuk. A dekorációval sem volt egyszerű dolgunk: két dekorost is „elfogyasztottunk”, mire az utolsó pillanatban megtaláltuk a harmadikat, aki pontosan megvalósította az elképzelésünket. Bár rengeteg időt és stresszt jelentett ez az egész, nem álltunk meg, amíg nem lett minden olyan, amilyennek mi elképzeltük” – magyarázta Anna.
Gábor különösen örül annak, hogy mostantól végre nem kell több esküvőt szerveznie, és teljesen a közös életükre koncentrálhat.
„Ez volt a beszédem egyik csúcspontja… Két oka van annak, hogy ez volt életem legcsodálatosabb napja: az egyik, hogy mostantól a feleségemnek szólíthatom Annát, a másik pedig, hogy végre úgy megyünk aludni, mint férj és feleség, és soha többé nem kell esküvőt szerveznünk!” – nevetett Gábor. „Stresszes volt, néhány nappal a nagy nap előtt még össze is vesztünk, annyira sok apróságra kellett figyelni, és hiába segítettek mások, mi is folyamatosan jelen voltunk, hogy minden személyes legyen. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult a tökéletes naphoz: Demeter Ricsinek, aki mindenki ruháját elkészítette, a barátainknak, akik a fotózáshoz autót szereztek, és mindenkinek, aki részt vett benne” – mondta, majd elárulta, mik a terveik a nászútra:
Egy héttel a lagzi után indulunk egy gyönyörű helyre, ahonnan természetesen majd jelentkezünk, és ami biztos: a nászutunkon is összeházasodunk!
Szenzációs menüsorral készült a pár. Az ételek és a menü összeállításában Gábor is aktívan részt vett, beleértve a saját lecsós rizottó receptjét is. Desszertkülönlegességként a sztárséf Juhos Joci mestercukrász barátjával közösen megálmodott Limoncellós tortácskák szolgáltak, amelyek egyszerre idézték Olaszországot és Hannika keresztanyukája, Bogi családi pálinkafőzdéjének hangulatát.
