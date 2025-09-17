„A nászutunkon is összeházasodunk!” – Újabb részletek Mikes Anna és Krausz Gábor álomesküvőjéről

A sztárséf és a táncosnő a TV2 Dancing with the Stars műsorában szerettek egymásba

Krausz Gábor az óceánparton kérte meg párja kezét 2025 januárjában

2025 szeptemberében került sor Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjére, a mesés Tokaj lankáinál

Mikes Anna esküvői ruhájával sokakat meglepett, egy 8 méteres uszály is tartozott hozzá

Több esküvői hagyományhoz is tartották magukat, megható beszédeket is mondtak, és különleges táncokkal varázsolták el a násznépet

Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is fontos szerepet kapott a nagy napon

A Dancing with the Stars sztárpárja nagyon jól érezte magát, életük legszebb napja lett a nagy esemény

Az esküvő után a nászút is elég nagyszabású lesz

A Dancing with the Stars próbatermében indult a tündérmese, és most a valóságban is valóra vált: Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője egyszerre volt meghitt és varázslatos. A 140 fős vendégsereg könnyekig meghatódva ünnepelte a pár boldogságát, miközben a nap tele volt nevetéssel és meglepetésekkel. Minden pillanat azt sugallta, hogy ez a nap örökre emlékezetes marad számukra.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője csodaszép volt

(Fotó: Máté Krisztián, Smink: Verner-Csímár Helga, Haj: Vágner Fanni, Sári Kata ,Ruha: Demeter Richárd)

Mesés környezetben volt Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője

Aligha létezik nagyobb csoda a szerelemnél. Ez egy olyan ajándék, amely fényt visz a mindennapokba, és megmutatja, hogy mindig érdemes hinni az érzések erejében. A valódi szerelem ritka kincs, hiszen nemcsak összeköt, hanem felemel, erőt ad és megtanít arra, milyen az, amikor valaki feltétel nélkül mellettünk áll. Ez a meghitt, mesébe illő varázs lengte körbe szeptember 6-án Krausz Gábort és Mikes Annát is, akiknek a szerelme ünnepélyesen is beteljesedett.

A festői szépségű Tokaj lankái mellett fekvő borbirtok tökéletes helyszínt adott ahhoz, hogy a profi táncos és a sztárséf örök hűséget fogadjanak egymásnak. A romantikus környezet, a természet közelsége és a borvidék különleges hangulata igazi mesebeli díszletként ölelte körbe a nagy eseményt.

„Néhány nappal az esküvő után pont azt beszéltük Annával, hogy ez tényleg sikerült, minden a helyén volt! Átbeszéltük, hogyan zajlott a nap, mi hogyan éltük meg, és természetesen a barátainkat is végighívtuk, hogy megköszönjük nekik a jelenlétet. Fontos volt számunkra, hogy az ő szemszögükből is meghallgassuk, hogyan érezték magukat, és hatalmas öröm, hogy száz százalékban mindenki boldognak és elégedettnek érezte magát; ez számunkra a legnagyobb visszaigazolás” – kezdte a hot! magazinnak az újdonsült férj.