Beismerte a Dancing álompárja: szerelmesek egymásba, a Szépség és a szörnyeteg tánc alatt már együtt voltak

A Dancing With the Stars olyat tarolt Magyaroszágon, amilyenre még a TV2 sem számíthatott. Természetesen a koncepció zseniális: állítsunk színpadra sztárokat, akik fantasztikus slágerekre, profi táncosukkal az oldalukon ropják. Ez a széria azonban minőségében olyan magas színvonalat ért el, amire senki nem számított: kiváló versenyzők táncoltak és profi koreográfiákat mutattak be. A verseny nagyon szoros volt, hiszen mindenki oda tette magát, Krausz Gábor é Mikes Anna azonban a legjobbnak bizonyultak.

De nem csak Magyaroszágon kíváncsiak az emberek a táncoló celebekre. Angliában a BBC sugározza a szintén hatalmas sikereket elérő, nézettségi rekordokat döntő Strictly Come Dancing műsorát, amely idén igen sok hasonlóságot mutatott a TV2 műsorával.

A Dasncing With the Starsban ugyanis egy egész ország próbálta összeboronálni Krausz Gábort és Mikes Annát, és bizony a Szépség és a szörnyeteg táncuk alatt mintha el is csattant volna egy csók közöttük a színpadon. Nos, az angliai műsornak is megvolt az álompárja: Ellie Leach és Vito Coppla közelebb kerültek egymáshoz a kollegiális viszonynál. Már a műsor elején is érezni lehetett, hogy valósággal izzik körülöttük a levegő, a Szépség és a szörnyeteg táncuk pedig végképp kiverte mindenkinél a biztosítékot.

Nagyon forró pillanatoknak lehettek szemtanúi az angolok, végül pedig az álompár beismerte, hogy tényleg szerelmesek egymásba, és most egy párt alkotnak. Ekkor azonban nagyon sokan támadni kezdték őket, és azzal vádaskodtak, hogy csak a több szavazat miatt játszották meg a romantikus szálat - írja a Mirror.