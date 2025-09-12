Lesújtó hír érkezett: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Megrendítő hír érkezett: 47 éves korában elhunyt a Házasság első látásra sztárja, Lachlan Rofe. Halálhírét hallva a közösségi médiát ellepték ismerőseinek és követőinek részvétnyilvánításai.

Elhunyt a Házasság első látásra sztárja, Lachlan Rofe Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Lachlan Rofe az otthonában hunyt el az ausztráliai Új-Dél-Walesben található Camdenben. A sztár az ausztrál műsor első évadában szerepelt 2015-ben, hogy megtalálja a szerelmet. Ott elvett feleségével, Clare Tamassal ám az adások végén el is váltak.

Bár a műsor után mindketten külön utakon folytatták, mégis barátok maradtak. Egy évvel később Lachlan Rofe egy másik reality-ben is feltűnt, amely szintén kapcsolatra vágyó, szingli embereknek szólt, csak az már egy farmon.

Sorra búcsúznak tőle a rajongók:

Ez tragikus. Camdenben születtem, nagyon szomorú, hogy elveszítek egy ilyen fiatal férfit, Nyugodj békében

- írja az egyik hozzászóló.

Nyugodj békében, Lachlan

- fogalmazott egy másik kommentelő.

Ez annyira szomorú

- idézett egy harmadik rajongót a The Sun.