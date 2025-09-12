Lesújtó hír érkezett: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Megrendítő hír érkezett: 47 éves korában elhunyt a Házasság első látásra sztárja, Lachlan Rofe. Halálhírét hallva a közösségi médiát ellepték ismerőseinek és követőinek részvétnyilvánításai.
Lachlan Rofe az otthonában hunyt el az ausztráliai Új-Dél-Walesben található Camdenben. A sztár az ausztrál műsor első évadában szerepelt 2015-ben, hogy megtalálja a szerelmet. Ott elvett feleségével, Clare Tamassal ám az adások végén el is váltak.
Bár a műsor után mindketten külön utakon folytatták, mégis barátok maradtak. Egy évvel később Lachlan Rofe egy másik reality-ben is feltűnt, amely szintén kapcsolatra vágyó, szingli embereknek szólt, csak az már egy farmon.
Ez tragikus. Camdenben születtem, nagyon szomorú, hogy elveszítek egy ilyen fiatal férfit, Nyugodj békében
- írja az egyik hozzászóló.
Nyugodj békében, Lachlan
- fogalmazott egy másik kommentelő.
Ez annyira szomorú
- idézett egy harmadik rajongót a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.