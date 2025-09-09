Kiszel Tünde tarolt – feszülősben szexizett a divatbemutatón

Kiszel Tünde is megjelent idén a Budapest Central European Fashion Weeken. A divathétvége, amely főként huszonéves influenszerekkel és számos magyar márka bemutatójával volt tele, bevonzotta Kiszel Tündét is: Rmában pihenő lánya helyett ezúttal ő maga jelent meg az eseményen.

Kiszel Tünde bomba formában van!

Fotó: Bors archív

Tünde egy dögösen diszkrét púderrózsaszín ruhában, arany magassarkúval kiegészítve tette tiszteletét, és ismét bizonyította, hogy időtlen stílusával bármilyen közegben megállja a helyét. Talán mondanunk sem kell, hogy követői is imádják!

Lenyűgöző voltál mint mindig

- jegyezte meg egy kommentelő.

Wooow

- írta egy csokor szívecske kíséretében egy másik kommentelő.