Kiszel Tünde tarolt – feszülősben szexizett a divatbemutatón

Kiszel Tünde is megjelent idén a Budapest Central European Fashion Weeken. A divathétvége, amely főként huszonéves influenszerekkel és számos magyar márka bemutatójával volt tele, bevonzotta Kiszel Tündét is: Rmában pihenő lánya helyett ezúttal ő maga jelent meg az eseményen.
Tünde egy dögösen diszkrét púderrózsaszín ruhában, arany magassarkúval kiegészítve tette tiszteletét, és ismét bizonyította, hogy időtlen stílusával bármilyen közegben megállja a helyét. Talán mondanunk sem kell, hogy követői is imádják!
Lenyűgöző voltál mint mindig
- jegyezte meg egy kommentelő.
Wooow
- írta egy csokor szívecske kíséretében egy másik kommentelő.
