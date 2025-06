Volt oka a büszkeségre Kiszel Tündének, a kislánya olyat tett, amire nincsenek szavak!

Irigylésre méltóan szoros anya-lánya kapcsolat van az ország naptárdívája, Kiszel Tünde, és gyermeke, Hunyadi Donatella között. A tehetséges, fiatal lány ugyan sokáig híres édesanyja árnyékában élt, ám mostanra már saját jogán is hírnevet szerzett magának, mialatt azt is sikerült bebizonyítania, hogy nem csupán tehetséges énekesnő, de modellként és táncosként is megállja a helyét - ez utóbbiról a nézők a Dancing with the Stars 4. évadában bizonyosodhattak meg. Kiszel Tünde természetesen nagyon büszke a lányára, a sikereiről pedig rendszeresen beszámol a közösségi oldalán is.

Irigylésre méltóan szoros Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella kapcsolata / Fotó: Ripost

Tegnap a 40 fokos hőség ellenére is nagyon megható és szívhez szóló volt Donatella Hunyadi, énekművész és Betty Foskolos, zongoraművész szólókoncertje a Budafok Pèter-Pál kápolnában!

- jelentette be az Instagram-oldalán boldogan a sztáranyuka, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók gratulációi.