Álomnyaralásnak indult, rémálommá vált – Kiszel Tünde ciprusi kalandja horrorba fordult

A nyaralás a pihenésről és a feltöltődésről szól – legalábbis általában ez a vágyott és remélt forgatókönyv. Kiszel Tünde és családja számára is így indult, de a ciprusi vakáció egészen másképp alakult, mint ahogyan azt megálmodták.

Kiszel Tünde testvére és lánya társaságában utazott a festői tengerpartra (Fotó: Polyak Attila)

Kiszel Tünde első megpróbáltatása

Kiszel Tünde számára a nyár az év legfontosabb időszaka: minden évben elutazik szeretteivel, hogy együtt pihenjék ki a fáradalmakat. Idén sem történt másként – a helyszín ezúttal Ciprus volt, ahová Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella, és nővére társaságában utazott el. A vakáció ígéretesen indult, de már az első napon bekopogtatott a baj.

Sajnos rosszul indult a nyaralás! Első nap belázasodtam, valószínűleg a légkonditól! A tenger jótékony hatásának köszönhetően rövid időn belül jobban lettem!

– mesélte Tünde, aki gyorsan talpra állt, és nem hagyta, hogy egy megfázás tönkretegye a családi időt és saját kikapcsolódását.

Az egész nyaralás különleges volt: Donatella születésnapját is megünnepelték, sőt, szakmai sikerekre is volt okuk koccintani. Aktív kikapcsolódással töltötték a napokat: autót béreltek, kirándultak, hajóztak, teknősöket figyeltek meg, napoztak és ellátogattak Famagusta elhagyatott városrészébe, a híres Varoshába is.

És jött a feketeleves...

Az idill azonban nem tartott sokáig, a hazautazás rémálommá változott. Tünde épp a Bors újságírójával beszélt telefonon, amikor kiderült, hogy repülőgépük több mint hatórás késéssel indul csak.

Ki volt írva, hogy 4 órát késik, aztán, hogy 6 órát... Ez borzasztó, itt ragadtunk a ciprusi repülőtéren. Hulla fáradtak vagyunk, szerdán már sok dolgunk lenne

– mondta el Tünde, amikor a reptéren rekedtek.

Ez nem az első alkalom, hogy Kiszel Tündének problémája adódott a repüléssel: „A múltkor Nápolyból hazafele is késett három órát a gép” – bosszankodott, értetlenkedve a szolgáltatás megbízhatatlanságán.

A nyárból már csak egy hónap van hátra, de rengeteg a teendő. Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpadon fog fellépni, míg Tünde több rendezvény sztárvendége lesz, szépségversenyen zsűrizik majd, és javában folynak az előkészületek a Kiszel Tünde naptár 2026-os kiadásához is.

Ez az időszak mindig sűrű, de igyekszem még egy rövid nyaralást beiktatni, hiszen imádom a nyarat!

– tette hozzá a mindig mosolygós naptárdíva, akit családja is arra biztat, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a szezonból.