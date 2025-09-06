Elképesztő sikerrel mutatta be új kollekcióját a Nanushka: most mindenki erről beszél

A Sándor Szandra által létrehozott Nanushka mára a magyar divatkultúra egyik legjelentősebb nemzetközi sikertörténetévé nőtte ki magát. A márka olyan világsztárokat hódított meg eddig, mint Uma Thurman, Emma Watson, Rihanna, Beyoncé, Hailey Baldwin, Jennifer Lawrence, Dakota Johnson, Selena Gomez, Dua Lipa, Kate Hudson és Justin Bieber, de Cynthia Nixon legismertebb karakterét, Miranda Hobbest is láthattuk már Nanushka kreációban – elismerést szerezve ezzel nemcsak a márkának, de hazánknak is.

Nanushka 2026. tavasz-nyár: újabb elképesztő siker a divat fővárosában Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Nanushka 2026 tavasz-nyár: egy jelentőséggel teli divateszencia pillanata

A Magyar Divat & Design Ügynökség idén ősszel immár 16. alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Week-et. 2025. szeptember 1. és 7. között Budapest több helyszíne, köztük a Millenáris D épülete és a Nemzeti Táncszínház ad otthont a divathét eseményeinek. Ahogy minden évben lenni szokott, úgy idén is szemügyre vettük a legújabb kollekciókat, ezáltal betekintést nyerhettünk a jövő évi tavaszi-nyári trendekbe.

Az új kollekcióban a letisztult, minimalista szabású ruhák kaptak előkelő szerepet Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A szeptember 1-7. között zajló budapesti divathéten Magyarország mellett hat közép-európai ország (Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna) közel 100 tervezőjének alkotásai mutatkoznak be. Köztük, a BCEFW történetében egyedülálló módon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) frissen végzett Divat- és Textiltervező hallgatói is, akik idén diplomakollekciók bemutatásával adnak képet a jövő generáció innovatív gondolkodásáról. Az újítás célja, hogy a hazai és régiós divatipar koncentrált figyelme mellett kaput nyisson rendezvény a fiatal tehetségek előtt a jövőbeli sikerekhez, akik így mélyebb hatást gyakorolhatnak a régió divatvilágára – olvashatjuk a BCEFW közleményében.

A divatbemutatók sorából azonban kiemelkedik a nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendő divatmárka, a Nanushka. Sándor Szandra bemutatóján a márkára jellemző letisztult, elegáns, ugyanakkor határozottságot és céltudatosságot sugárzó darabok is helyet kaptak, melyeket a legújabb, gondosan megtervezett, magas minőséget képviselő kiegészítők tettek teljessé.