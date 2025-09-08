"Csodás Róma, édes Donatella!" - mintha egy romantikus filmből lépett volna ki a szépséges modell!

Hunyadi Donatella a közösségi médián keresztül gyakran enged bepillantást rajongóinak mindennapjaiba és inspiráló életstílusába. Legutóbbi bejegyzésében Rómából osztott meg egy pillanatképet, ahol háromnapos pihenését élvezte barátai társaságában.
A fotón Donatella egy elegáns, narancsszínű ruhában látható, kezében egy frissítő Aperol Spritz-cel, amely szimbolikusan a nyár lezárását jelképezte számára. A könnyed elegancia, a napsütötte római hangulat és a nyár utolsó koktélja tökéletes összhangban áll.
A kép és a bejegyzés hamar nagy népszerűségre tett szert követői körében, akik kommentjeikkel fejezték ki elismerésüket és szeretetüket.
Csodás Róma, édes Donatella!
- írta egy lelkes rajongó.
Hunyadi Donatella legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
