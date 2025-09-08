"Csodás Róma, édes Donatella!" - mintha egy romantikus filmből lépett volna ki a szépséges modell!

Hunyadi Donatella a közösségi médián keresztül gyakran enged bepillantást rajongóinak mindennapjaiba és inspiráló életstílusába. Legutóbbi bejegyzésében Rómából osztott meg egy pillanatképet, ahol háromnapos pihenését élvezte barátai társaságában.

Hunyadi Donatella még kiélvezi a nyári napsugarakat Olaszországban / Fotó: Facebook

Hunyadi Donatella elkápráztatta rajongóit

A fotón Donatella egy elegáns, narancsszínű ruhában látható, kezében egy frissítő Aperol Spritz-cel, amely szimbolikusan a nyár lezárását jelképezte számára. A könnyed elegancia, a napsütötte római hangulat és a nyár utolsó koktélja tökéletes összhangban áll.

A kép és a bejegyzés hamar nagy népszerűségre tett szert követői körében, akik kommentjeikkel fejezték ki elismerésüket és szeretetüket.

Csodás Róma, édes Donatella!

- írta egy lelkes rajongó.

Hunyadi Donatella legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!