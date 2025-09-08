Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csodás Róma, édes Donatella!" - mintha egy romantikus filmből lépett volna ki a szépséges modell!

Hunyadi Donatella
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:12
nyaralásRóma
Elbűvölte rajongóit a szépséges modell.
Amy Mans
A szerző cikkei

Hunyadi Donatella a közösségi médián keresztül gyakran enged bepillantást rajongóinak mindennapjaiba és inspiráló életstílusába. Legutóbbi bejegyzésében Rómából osztott meg egy pillanatképet, ahol háromnapos pihenését élvezte barátai társaságában.

alt=Hunyadi Donatella még kiélvezi a nyári napsugarakat Olaszországban
Hunyadi Donatella még kiélvezi a nyári napsugarakat Olaszországban / Fotó: Facebook

Hunyadi Donatella elkápráztatta rajongóit

A fotón Donatella egy elegáns, narancsszínű ruhában látható, kezében egy frissítő Aperol Spritz-cel, amely szimbolikusan a nyár lezárását jelképezte számára. A könnyed elegancia, a napsütötte római hangulat és a nyár utolsó koktélja tökéletes összhangban áll.

A kép és a bejegyzés hamar nagy népszerűségre tett szert követői körében, akik kommentjeikkel fejezték ki elismerésüket és szeretetüket.  

Csodás Róma, édes Donatella! 

- írta egy lelkes rajongó.

Hunyadi Donatella legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu