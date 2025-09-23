Jákob Zoltán vallomása: „Egészségfüggő lettem...”

Feltehetően mindannyian egyetértünk abban, hogy nincs szerencsésebb csillagzat egy ember életében annál, mintha az egészséges életmód válik a szenvedélyévé. Nos, Jákob Zoltán egy ideje már első kézből tud beszámolni arról, hogy milyen az élet ott, ahol mindent, de tényleg mindent a szépségnek és az egészségnek rendelhet alá az ember fia. A milliárdos üzletember-influenszer ugyanis úgy döntött, nem csak a vagyonát gyarapítja azzal, hogy új termékek sorát dobta piacra a tavalyi évben. Önmagára is „kísérleti egérként” tekintett a folyamatban, mára pedig teljesen átalakult a szemlélete. Jákob Zoltán a Borsnak mesélt az életmódváltásáról és arról, hogy az egészséges életmód mára erősebb szenvedéllyé alakult benne, mint az utazás iránti vágya.

Jákob Zoltán teljes életmódváltásban van (Fotó: Jákob Zoltán)

Jákob Zoltán: „Talán már az utazás iránti szenvedélyt is felülmúlja bennem ez az érzés”

„Felvillanyozó ereje van annak, ha az ember először veszi észre magán, hogy sokkal jobban érzi magát a saját bőrében, mint korábban. Ez az észlelés még nálam is elemi erővel érkezett meg, pedig alapvetően sem éltem önpusztító életet a szó semelyik értelmében sem. Csak szenvedélyeim voltak, de nem káros szenvedélyeim.”

Ennek ellenére is szemmel látható és minden idegszálamban érzékelhető változásokat tapasztaltam, nem sokkal azután, hogy teljes, de nem radikális életmódváltásba kezdtem.

„Aztán jött az első alkalom, amikor már nem csak én láttam a változást, hanem olyan emberek is, akikkel nem találkozom minden áldott nap. Ez adta a következő lendületet. Mára pedig rabja lettem a fizikai és mentális egészségnek. Bevallom, sosem hittem igazán abban, hogy a testi és lelki egészség ilyen erős kölcsönhatásban vannak egymással. Szó szerint egészségfüggő lettem és talán már az utazás iránti szenvedélyt is felülmúlja bennem ez az érzés” – kezdte lapunknak Jákob Zoltán üzletember.

Jákob Zoltán hatalmas bulira készül vasárnap (Fotó: Jákob Zoltán)

„Ez a buli nagyon izgatottá tesz...”

A magyar milliárdos ugyanakkor továbbra sem zárkózik be a saját burkába. Járja az országot és ott segít, ahol tud. A közösségi felületein folyamatosan jelennek meg tartalmak arról, hogyan segít ott, ahol kell, és hogyan szerez örömet egy-egy gyereknek akár csak annyival, hogy ha az utcán összefutnak vele, megmutatja a nevével összeforrott tűzpiros Ferrariját. Sőt, az előttünk álló hétvégén bárki összefuthat vele, hiszen megrendezi minden idők legnagyobb, hazai szépség expóját.

Vasárnap nem csak velem, de a szépségipar igazi világsztárjaival is összefuthat az, aki eljön a Papp László Budapest Sportarénába.

„Ott lesz az év fodrászának megválasztott spanyol Jorge X, a francia fodrászikon Jean-Baptiste Mazella, de Valeria Vacova és Irene Merlo sztárelőadók is megjelennek a színpadokon. De lesznek látványos versenyek és természetesen vendégkiállítók is. Szóval, minden és mindenki ott lesz, akinek csak köze van a szépséghez, a mentális és fizikai egészséghez. Ez a buli nagyon izgatottá tesz, hiszen gyakorlatilag a Covid óta nem volt hasonló méretű rendezvénye a szépségiparnak” – tette hozzá Jákob Zoltán.