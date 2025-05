Jákob Zoli ezért mondott nemet a TV2-nek

Jákob Zoli követői két dolgot biztosan megszoktak már kedvencüktől. Egyrészt, hogy rengeteget segít, akár az utca emberének, akár a tényleges rászoruló családoknak, másrészt pedig az utazásairól szóló tartalmait. Ez utóbbi tekintetében azonban akadt némi elmaradása az üzletembernek. Nos, örömmel jelentjük, Jákob Zoltán egy ideje visszatért régi, jó szokásához, vagyis a rendszeres utazáshoz! De mi volt a szünet oka?

Jákob Zoltán újra nekivágott a kalandok keresésének (Fotó: Mediaworks)

Jákob Zoltán: „Az élmények kikapcsolnak, de a sikerélményeket a munkától kapom”

„Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy minden hónap első felében dolgozom, a második két hétben pedig utazom és feltöltődöm egy távoli helyen, ahol korábban még nem jártam, vagy ahová visszavágytam.”

Tavaly ez a rendszeresség megszakadt, amikor új márkát kezdtem el felépíteni a nulláról.

„Nagyon hiányzott is a kaland. Éreztem, hogy keresem az egyensúly. Ezért pár hónapja újra belevágtam a hónap felezésbe és az utazásokba. A terv most is ugyanaz. Télen, ősszel és tavasszal távolabbra megyek, nyáron pedig maradok Európában” – kezdte a Borsnak Jákob Zoltán, aki azt is elárulta, hogy képtelen lenne örök nyaralásként tekinteni az életre. „Megtehetném, hogy egyáltalán ne dolgozzak, hiszen nagyon jó csapatom van, de a régebbi tapasztalatom az, hogy ha mondjuk pihenek tíz, tizenkét napot, viszketni kezd a talpam és érzem a késztetést, hogy csináljak valamit. Ilyenkor örömmel jövök haza és vetem bele magam a munkába. Az élmények kikapcsolnak, de a sikerélményeket a munkától kapom és azok egy idő után hiányoznak” – fogalmazott lapunknak az egykori Nagy Ő.

„Ha biztonságban érzem magam, szívesen bemegyek akár a dzsungel mélyére is”

Jákob Zoli utazószenvedélyének köszönhetően szinte már minden pontját látta ennek a sártekének, de természetesen még számára is akadnak ismeretlen tájak, át nem élt kalandok. „Vannak a világnak olyan pontjai, melyeket jó lenne még látni.”

De most arra jöttem rá, hogy egyedül nem szeretnék elutazni ezekre a bakancslistás helyekre.

„Ezeket megtartanám páros élménynek. Ilyen például Dél-Amerika és Dél-Afrika. Utóbbi esetében egy igazi, szafarira vágynék. Illetve Új-Zéland is nagyon vonz, mint számomra ismeretlen vidék” – árulta el Jákob Zoltán, akiben ugyan bőven akad kalandvágy, de... „Ha kellő biztonságban érzem magam, szívesen bemegyek akár a dzsungel mélyére is. Bár volt olyan utazásom Erdélyben, ahol ezt a biztonságérzetet nem kaptam meg. Bementünk az erdőbe, ahol már térerő sem volt és ott döbbentem rá, hogy segítséget sem tudnék hívni, ha mondjuk szembe jönne velünk egy medve, sem pedig nem futok olyan gyorsan, mint ő…” – nevetett a szépségiparban nagymenő üzletember, aki természetesen meghúzott egy határt a kalandvágya előtt. A TV2 kalandreality-je például már túl is van ezen a bizonyos határon. „Hívtak az Ázsia Expresszbe, ahol Erdélyi Mónika lehetett volna a társam. Bevallom, én mondtam nemet a lehetőségre. Nagyon jó páros lettünk volna, de az a helyzet, hogy a tévés szereplésemet kimaxoltam A Nagy Ő-vel, és a jövőben szeretnék az üzletember Jákob Zoli maradni. Akit persze jobban ismernek, mint a legtöbb, magyar milliárdost, de mégse mások mondják meg neki, hogy milyen feladatokat kell elvégeznie, valahol Ázsiában. Ettől függetlenül, nagyon szeretem ezt a formátumot, de csak a fotelből” – zárta rövidre a témát a szépségguru.