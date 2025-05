Jákob Zoltán még mindig keresi az igazit: „Ott van bennem a tüske”

Emelje fel a kezét, aki még nem gondolta Jákob Zoltánt látva, hogy: Neki bezzeg könnyű! Gondoljunk itt akár az utazásaira, vagy jelesül a párkeresésre. Ha ez utóbbit vizsgáljuk, érdemes feltenni a kérdést: Tényleg az? A válasz akár egyértelműnek is tűnhet, hiszen a milliárdos, szépségipari nagyvállalkozó jelenleg is szingli, így könnyű rávágni, hogy nem az. De a valós képet, esetében is éppen annyi minden árnyalja, mint egy hétköznapi melós, vagy akár egy újságíró esetében. Csakhogy haza is beszéljünk egy kicsit… De mit mond erről, maga Jákob Zoltán?

Jákob Zoltán szerelem nélkül is boldog, de még mindig keresi az igazit (Fotó: Mediaworks)

Jákob Zoltán: „Leginkább önmagammal szemben vannak kétségeim”

„Nem adom fel és továbbra is, makacsul hiszem, van reális esélye annak, hogy valamikor a jövőben összetalálkozom azzal a nővel, akinek én vagyok az ideális társ és aki az ideális társam lehet. Valójában leginkább önmagammal szemben vannak kétségeim.

Ezért lehet az, hogy mostanában azon kapom magam, hogy egyfajta, jó értelemben vett irigységgel nézem azokat a párokat, akinek sikerült

– kezdte a tőle megszokott nyíltsággal az egykori Nagy Ő, aki továbbra is érzi vagyona hátrányát a párkeresés során, de bízik benne, hogy komolyan vehető, ha azt mondja, őt már nem zavarja, ha a milliárdjai is tényezővé válnak egy ismerkedési folyamat során.

„Én boldogan nyújtom az anyagi biztonságot, ha...”

„Egyébként nagyon jó lenne, ha úgy, ahogyan én, mindenki más is megpróbálna elvonatkoztatni attól a változtathatatlan ténytől, hogy én egy vagyonos ember vagyok. Továbbra sem hiszem ugyanis, hogy egy szerelemben ennek komolyan szerepet kell játszania. Tapasztalatból mondom, szó sincs arról, hogy egy gazdag embert kizárólag a vagyona tehet vonzóvá. Persze naiv sem vagyok ebben a kérdésben és nem is zavar, ha a vagyonomat is a szexepiljeim között említi valaki. Tehetős emberként nem okoz lelki problémát, ha a jövőbeli páromnak igénye lesz arra, hogy szép helyekre utazzunk és drágább ruhákban járjon, netán büszkén feszítsen egy sportkocsiban a hatalmas virágcsokorral az anyósülésen, amit tőlem kapott. Ez tökéletesen érthető. Én boldogan nyújtom az anyagi biztonságot, ha érzem, hogy a párom más értelemben is engem tekint a stabil bástyának maga mellett” – fogalmazott a Borsnak Jákob Zoltán, aki szeretné, ha lassan beköszöntene az az ideális világ, amelyben az előítéletek és az ítélkezés már nem alapfogalmak, csak amolyan múltba vesző, semmit sem jelentő frázisok.