Gianninak elege lett: Ezért csatlakozott a DPK-hoz

Gianni Annoni ismét szívből szólt – ezúttal a Digitális Polgári Kör (DPK) rendezvényén, ahol egy kisfilmben vallott arról, miért fontos számára a család, a hit és a közösség. Az olasz származású étteremtulajdonos és édesapa nem kertelt: őszintén beszélt arról, hogyan látja hazáját, Olaszországot, és miért érzi jobbnak Magyarországon a mindennapokat.

Gianni Annoni is a béke mellett tette le a voksát (Fotó: mw archív)

Gianni Olaszországról lesújtó véleményt mondott

„Ez az Olaszország, amit elhagytam, megváltozott. Nekik kellett megváltozni, mert körülötte a világ változott, elkezdtek ők is megijedni. Egy ilyen parkot Olaszországban találni, mint ami mögöttünk van, lehetetlen. Őszinte vagyok, kicsit fáj a szívem, nem tudnám elképzelni, hogy a gyerekeimet elengedném a feleségemmel játszani egy olasz parkba” – mondta csalódottan Gianni.

Nem tudott tovább hallgatni

Az olasz származású édesapa szavai sokakat megérintettek, hiszen benne van minden szülő aggodalma: vajon biztonságban van-e a gyerekünk? És ha nem, miért kell attól félnünk, hogy kint játszik a parkban? Az ismert vendéglátós szerint a félelem nem megoldás, sokkal inkább az, hogy nyíltan beszéljünk róla, ami bánt minket.

Azt gondolom, ma ki kell állni, nem félni attól, hogy istenhívő vagyok, vagy hiszek a családban, a világban. Erősítenünk kell egymást, kezdve már a családban, hogy beszéljünk. Ezért csatlakoztam, mert úgy éreztem, hogy olaszként itt Magyarországon nem akarok csöndben, a sarokban lenni, és nem elmondani, mi van Olaszországban, mi van a világban

– magyarázta.

Óriási tömeg értett egyet Gianni súlyos szavaival

Higgadtság és szeretet a béke kulcsa

Szavai mögött egyértelmű üzenet rejlik: a vita helyett a párbeszédet választani. Hiszen, mint fogalmazott: „Habár nagyon sok az üvöltözés az egyik oldalon, próbáljunk békével és higgadtan beszélgetni. Én mint olasz, veletek vagyok, bármi történni fog. Próbáljunk érvekkel és szeretettel egymáshoz szólni”– árulta el.

Ez a vallomás egyszerre volt személyes és közösségi. Egy apa hangja, aki nemcsak a saját gyerekei jövőjéért aggódik, hanem azért is, hogy milyen országot építünk együtt. Gianni Annoni már többször bizonyította, hogy nem fél kimondani, amit gondol, most pedig különösen nyíltan vállalta: szerinte a legnagyobb erő a családban, a hitben és az összefogásban van. Az olasz származású étteremtulajdonos ezzel a beszédével egyértelműen letette a voksát: ő a békét, a párbeszédet és a közös értékeket tartja fontosnak, és ezért állt ki a DPK mellett is.