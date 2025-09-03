Boldogan tette meg a bejelentést Curtis felesége: "Megcsináltam, és nagyon jó érzés volt utána!"

Vasárnap elstartolt a TV2 kalandos, utazós reality műsorának hatodik évada, az Ázsia Expressz, amely azonnal hatalmas nézettséget produkált. A nézőknek arra sem kellett sokat várniuk, hogy a sztárpárok közt sor kerüljön az első curtis" target="_blank">balhéra, nevezetes Curtis és Lakatos Levente között. Mindeközben a rapper felesége, Barnai Judit, Judie, arról számolt be a közösségi oldalán, milyen pozitív hatással volt az életére az, hogy részt vett a műsorban.

Curtis és Judie / Fotó: TV2

A legnagyobb félelmével nézett szembe Curtis felesége

Az egyik legnagyobb félelmem küzdöttem le. Nem csak megfogtam egy ekkora kígyót, de még turkáltam is a dobozban, ami tele volt velük... De megcsináltam és nagyon jó érzés volt utána!

- újságolta el boldogan a kosárlabdázó, néhány fotó kíséretében, amelyeken megmutatta, mennyire bátran vette az akadályt, a rettegése dacára.

Nagyon ügyik vagytok, hajrá babáim, nektek szurkolok!

- üzente a kommentszekcióban az egyik követő Judie-nak és Curtisnek.

Te mindenhogy egy HŐS VAGY!

- fejezte ki elismerését egy másik lelkes rajongó.