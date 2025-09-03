Boldogan tette meg a bejelentést Curtis felesége: "Megcsináltam, és nagyon jó érzés volt utána!"

Vasárnap elstartolt a TV2 kalandos, utazós reality műsorának hatodik évada, az Ázsia Expressz, amely azonnal hatalmas nézettséget produkált. A nézőknek arra sem kellett sokat várniuk, hogy a sztárpárok közt sor kerüljön az első curtis" target="_blank">balhéra, nevezetes Curtis és Lakatos Levente között. Mindeközben a rapper felesége, Barnai Judit, Judie, arról számolt be a közösségi oldalán, milyen pozitív hatással volt az életére az, hogy részt vett a műsorban.
Az egyik legnagyobb félelmem küzdöttem le. Nem csak megfogtam egy ekkora kígyót, de még turkáltam is a dobozban, ami tele volt velük... De megcsináltam és nagyon jó érzés volt utána!
- újságolta el boldogan a kosárlabdázó, néhány fotó kíséretében, amelyeken megmutatta, mennyire bátran vette az akadályt, a rettegése dacára.
Nagyon ügyik vagytok, hajrá babáim, nektek szurkolok!
- üzente a kommentszekcióban az egyik követő Judie-nak és Curtisnek.
Te mindenhogy egy HŐS VAGY!
- fejezte ki elismerését egy másik lelkes rajongó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.