Ázsia Expressz: Tallós Rita élete legextrémebb születésnapját ünnepelte

Ismerve az Ázsia Expressz embert próbáló megmérettetését, első hallásra, vagyis inkább első olvasatra különös kívánságnak tűnhet, hogy bárki izzadtan, a végletekig kimerülve, ott szeretné ünnepelni a születésnapját. De ha mögé tesszük Tallós Rita valódi szándékát, mindjárt árnyaltabb képet kapunk. A színésznő ugyanis azzal a céllal utazott el idén tavasszal a világ másik felére, hogy megmutatja, sőt bebizonyítja, a hatodik X-en túl is van élet, sőt az ember lánya a televíziózás történetének egyik legextrémebb kalandreality-jében is helyt tud állni. Akár férfiakat megszégyenítő tempóra és teljesítményre is képes. Hogy Tallós Rita és Barbinek Paula helytálltak, ahhoz kétség sem férhet, hiszen már befordultunk a játék negyedik hetére és az anya-lánya páros még bőven versenyben van.

Tallós Rita az Ázsia Expressz forgatásán töltötte be a 64. életévét (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz korbajnoka rohanás közben ünnepelte születésnapját

Ugyanakkor, ha valamiben biztosak lehetünk, akkor az az, hogy Tallós Rita soha nem felejti el 2025. április 22-ét, hiszen aznap valahol Indonézia kellős közepén, lóhalálában ünnepelte a születésnapját. „Két, titkos vágyam volt a forgatás elején. Az egyik, hogy ne elsőként essünk ki az Ázsia Expresszből, a másik pedig, hogy verseny közben érjen a születésnapom.”

Amikor az első vágyam valósággá vált, nagyon boldog voltam. A másodikat pedig jóformán észre sem vettem.

„Az ideinél extrémebb születésnapom ugyanis még soha nem volt és bizonyosan nem is lesz. Egész nap irgalmatlan tempót diktáltunk magunknak és eszembe sem jutott, hogy valahol a nagy rohanás közben hatvannégy éves lettem. Valahogy nem ez volt a prioritás…” - nevetett Tallós Rita, aki ugyan elárulta azt is a Borsnak, hogy a jeles nap estéjén mit kapott ajándékba a vele együtt rohanó lányától, de ezt az információt most megtartjuk magunknak, hiszen kedd este 19:45 -től minden kiderül a TV2 képernyőjén.

Tallós Rita a játék hevében el is felejtette a jeles napot (Fotó:TV2)

Tallós Rita: „A lányom hívhatna Bélának is...”

Beszéljünk inkább Tallós Rita és Barbinek Paula különleges anya-lánya kapcsolatáról, hiszen kettejük sajátos dinamikája már eddig is sok okot szolgáltatott a kommentszekciónak arra, hogy ismeretlenül ítéletet mondjanak róluk. „Fantasztikus, hogy Paulával élhettem át az Ázsia Expressz kalandját. Ő volt az, aki mindvégig pumpált engem erővel és önbizalommal. Minden egyes másodpercben számíthattam rá. Őszintén mondom, hogy minden anyának és lánynak olyan szoros és erős kapcsolatot kívánok, mint amilyen köztünk van. Hogy sokszor vitatkozunk? Hogy néha kiaszald egy-két kevésbé szalonképes szó a szánkon? Ez így van és így van rendjén! Azt, hogy Paula időnként emelt hangon szól hozzám, betudom az enyhe autizmusának, amiről szerintem nem kell több szót ejtenünk. Ahogy arról sem, hogy Ritának szólít. Felőlem hívhatna Bélának is, mert a szeretet nem ezen múlik. Csak az a fontos, hogy az életem végéig számíthatunk egymásra.”

Olaszos család a miénk és ez a vehemenciánk vitt előre minket az Ázsia Expresszben is”

– tette hozzá lapunknak Tallós Rita színésznő.



