Ázsia Expressz: Németh Kristóf könnyekben tört ki a kamerák előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 16:40
A színészt mély és ma is élő, spirituális kapcsolat fűzi édesapjához, akit több mint másfél évtizeddel ezelőtt veszített el. Németh Kristóf az Ázsia Expressz forgatásán is többször érezte a papa lelkének jelenlétét. A hétfői adás felvételén pedig hite szerint segítette is őt az egyik feladat során.
Németh Kristófnak jól láthatóan fekszenek azok a feladatok, melyek feszített koncentrációt igényelnek. Ennek fő oka a sportmúltjában keresendő, hiszen kiskamaszként háromszoros korosztályos magyar bajnok sportlövő volt. Az Ázsia Expressz negyedik hetének nyitónapján jól is jön a színész koncentrációs képessége, de Kristóf később elárulta, nemcsak a sportmúltját hívta segítségül a nehéz pillanatokban.

Németh Kristóf az Ázsia Expressz forgatása alatt spirituális mélységeket is megjárt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz forgatásán is jól jött a színész sportmúltja

Nagyon nagy szerencsém van, mert egészen kiskorom, konkrétan tízéves korom óta meditálok.” 

Akkor lettem sportlövész és nekünk nagyon fontos feladatunk volt, hogy versenyek előtt lenyugtassuk magunkat és a pulzusszámunkat is lejjebb tudjuk vinni.

„Hiszen ez nagyon fontos egy sportolónál, a sportlövő számára pedig különösen. Úgyhogy, próbáltam elővenni ezt a tudást…” - mondja az Ázsia Expressz, hétfő este 19:45-től kezdődő adásában Németh Kristóf, aki tagadhatatlanul a verseny egyik nagy esélyese lett azzal, hogy két héttel korábban, Lakatos Levente személyében új társat kapott.

Ázsia Expressz Németh Kristóf gyász Lakatos Levente TV2 könnyek
Németh Kristóf gyásza még ennyi év után sem enyhült (Fotó: TV2)

Németh Kristóf: „Édesapám ott volt mellettem”

A Fórum Színház igazgatója ugyanakkor elérzékenyülve beszélt arról a plusz energiáról, melyet sok éve elhunyt édesapjának „jelenlétéből” merít, ha egy-egy nehezebb feladatot sodor elébe az élet. „És természetesen, én nagyon hiszek abban, hogy…” - csuklott el Németh Kristóf hangja, majd folytatta. „Édesapám ott volt mellettem. Ő, aki már nagyon régen nincs velünk…” - sírta el magát a színész, aki ezután bocsánatot kért társától, Lakatos Leventétől, aki egy különös, ugyanakkor hatékony módját választotta a nyugtatásnak. „Miért szégyelled magad? Legalább látják, hogy van szíved! Nem az a ge.iláda vagy, akit látnak a műsorban” – hangzott el az író-influenszer szájából a gondolat, ami végül mindkettőjüket nevetésre késztette. Hogy Németh Kristóf milyen feladat közben érezte meg édesapja jelenlétét és hogy a spirituális élmény milyen hatással lesz a páros teljesítményére, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén.

 

