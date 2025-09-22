Ázsia Expressz: Németh Kristóf könnyekben tört ki a kamerák előtt

Németh Kristófnak jól láthatóan fekszenek azok a feladatok, melyek feszített koncentrációt igényelnek. Ennek fő oka a sportmúltjában keresendő, hiszen kiskamaszként háromszoros korosztályos magyar bajnok sportlövő volt. Az Ázsia Expressz negyedik hetének nyitónapján jól is jön a színész koncentrációs képessége, de Kristóf később elárulta, nemcsak a sportmúltját hívta segítségül a nehéz pillanatokban.

Németh Kristóf az Ázsia Expressz forgatása alatt spirituális mélységeket is megjárt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz forgatásán is jól jött a színész sportmúltja

„Nagyon nagy szerencsém van, mert egészen kiskorom, konkrétan tízéves korom óta meditálok.”

Akkor lettem sportlövész és nekünk nagyon fontos feladatunk volt, hogy versenyek előtt lenyugtassuk magunkat és a pulzusszámunkat is lejjebb tudjuk vinni.

„Hiszen ez nagyon fontos egy sportolónál, a sportlövő számára pedig különösen. Úgyhogy, próbáltam elővenni ezt a tudást…” - mondja az Ázsia Expressz, hétfő este 19:45-től kezdődő adásában Németh Kristóf, aki tagadhatatlanul a verseny egyik nagy esélyese lett azzal, hogy két héttel korábban, Lakatos Levente személyében új társat kapott.

Németh Kristóf gyásza még ennyi év után sem enyhült (Fotó: TV2)

Németh Kristóf: „Édesapám ott volt mellettem”

A Fórum Színház igazgatója ugyanakkor elérzékenyülve beszélt arról a plusz energiáról, melyet sok éve elhunyt édesapjának „jelenlétéből” merít, ha egy-egy nehezebb feladatot sodor elébe az élet. „És természetesen, én nagyon hiszek abban, hogy…” - csuklott el Németh Kristóf hangja, majd folytatta. „Édesapám ott volt mellettem. Ő, aki már nagyon régen nincs velünk…” - sírta el magát a színész, aki ezután bocsánatot kért társától, Lakatos Leventétől, aki egy különös, ugyanakkor hatékony módját választotta a nyugtatásnak. „Miért szégyelled magad? Legalább látják, hogy van szíved! Nem az a ge.iláda vagy, akit látnak a műsorban” – hangzott el az író-influenszer szájából a gondolat, ami végül mindkettőjüket nevetésre késztette. Hogy Németh Kristóf milyen feladat közben érezte meg édesapja jelenlétét és hogy a spirituális élmény milyen hatással lesz a páros teljesítményére, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén.