Eltört a mécses: Zokogva sírt az Ázsia Expressz versenyzője - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 15:59
meghatódráma
Könnyekben tört ki a versenyző.

Az Ázsia Expressz legutóbbi adása nemcsak a kihívásokról, hanem az érzelmek felszínre töréséről is szólt. Egy különös feladat közben az egyik versenyző váratlanul elérzékenyült és sírva fakadt.

Lakatos Levente nem úszta meg szárazon az Ázsia Expressz forgatását.
Fotó:  TV2

A játékosoknak békákat kellett eljuttatniuk egy helyi étterembe, ám nem dobozban vagy kosárban, hanem közvetlenül a kezükben és ölükben. A szokatlan kihívás sokaknál ellenérzést váltott ki, különösen azoknál, akik irtóznak a nyálkás állatoktól.

Míg Judie nehezen viselte a feladatot, addig Lakatos Levente egészen másképp közelítette meg a helyzetet. Ő nemcsak hogy simogatta a békákat, de még énekelt is nekik. A gondoskodó gesztus közben a saját kutyájára emlékezett, és ez az érzés annyira meghatotta, hogy könnyekben tört ki.

Az érzelmes pillanat nem maradt észrevétlen: társa, Dulin Metta azonnal mellé állt és megpróbálta megvigasztalni. A jelenet különös színfoltja volt az adásnak, amely megmutatta, hogy a versenyben nemcsak a fizikai kitartás, hanem a lelki erő is próbára tétetik.

Az Ázsia Expressz újabb epizódja így nemcsak a szokatlan feladatról, hanem a mély emberi pillanatokról is emlékezetes marad. A nézők egy újabb oldaláról ismerhették meg a versenyzőket, akiknek az út során nemcsak a külvilággal, hanem saját érzéseikkel is meg kell küzdeniük, írja a Tények.hu.

 

