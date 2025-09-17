Ázsia Expressz: Mészáros Árpád Zsolt még gyógyulófélben van

Idén tavasszal együtt utaztunk haza az Ázsia Expressz forgatásáról Mészáros Árpád Zsolttal. MÁZS előtt ugyan nyitva állt a lehetőség, hogy az elbukott hajsza után Lakatos Levente oldalán folytassa tovább a kalandreality-t, de ő és persze Németh Kristóf is egyetértettek abban, hogy a sérült és alaposan feldagadt térde nem teszi lehetővé számára a játékban maradást. Így egyértelmű volt, hogy barátja és harcostársa lesz az, aki a visszatérő író-influenszer mellé szegődik az Ázsia Expresszben. Mészáros Árpád Zsolttal először a Sanghaj-i repülőtéren beszélgettünk a kieséséről és a sérüléséről.
Ekkor derült ki, hogy MÁZS már az Ázsia Expressz előtt is műtétre várt. „Az első héten hasítottunk, sőt a másodikon is dobogón voltunk Curtisékkel, csak mivel mi már megszereztük a védettséget, a többség úgy szavazott, hogy ők menjenek el pihenni. Rájuk is fért… Mi ugye tovább mentünk Kristóffal, és mivel a legerősebb pár voltunk, mi kaptuk meg a legnagyobb nehezítést, amit szerintem senki nem tudott volna jobban teljesíteni” – kezdte a színész.
Kaptunk egy talicskát, amiből én nem szállhattam ki és Kristófnak kellett tolnia egészen a célig”
– emlékezett vissza a hajsza előtti nap eseményeire Zsolt, majd így folytatta: „Az én térdem akkorra már elkezdett megfáradni. Igazából egy műtétre vártam, amikor jött a felkérés az Ázsia Expresszre, és én azt mondtam, hogy akkor elhalasztom a beavatkozást. Aztán persze alapos terhelésnek tettem ki a térdem, hiszen napi száz kilométereket mentünk, és megesett, hogy akár tízet, vagy húszat is gyalogoltunk. Majd jött a hajsza, aminek az első feladata során elestünk, majd megmásztunk 272 lépcsőfokot a Batu Caves barlangszentélyhez, ami megpecsételte a sorsom” – fogalmazott akkor Mészáros Árpád Zsolt.
Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, és már az Ázsia Expressz nézői is láthatják, hogy Dulin Metta kényszerű távozása után hogyan teljesít a Németh Kristóf és Lakatos Levente alkotta új páros. Ugyanakkor Mészáros Árpád Zsoltot sem kell nélkülöznünk, hiszen a színész időközben megmutatta magát Kovács Kati bőrébe bújva a Sztárban Sztár All Stars második párbajadásában, ahonnan végül a nézői szavazatok juttatták tovább, miután első körben alulmaradt Vastag Csabával szemben. Lapunk persze ott volt a TV2 stúdiójában, így rákérdeztünk MÁZS-nál, hogy mi a helyzet a térdével.
„A hazatérésem után egy zacskós tejnyi cuccot szívtak le a két térdemből
– árulta el MÁZS, aki időközben rátatált egy módszerre, ami segíti a gyógyulásban. „Az egyik térdem az Ázsia Expressz alatt megtelt vízzel, és mindenféle dologgal. Azt ugye ki kellett tisztítani. Mivel utána a másikat terheltem, annak is kampec lett. Megpróbálok figyelni a térdeimre. Most biciklizek, vagyis olyan fajta munkát végzek, amivel erősítem a térdszalagjaimat. Próbálom magamban mantrázni, hogy gyógyuljon, mert amíg nem feltétlenül szükséges a műtét, addig nem is szeretnék átesni rajta. A bringázás nagyon jót tett neki. Napi ötven, hatvan kilométert tekerek, ami nem látszik a hasamon, de a mellizmomon igen. Azt szoktam mondani, hogy testépítő vagyok, csak még nem fejeztem be… – mondta Mészáros Árpád Zsolt, aki láthatóan tényleg jó formában van.
