Sztárban Sztár All Stars – Pintér Tibor a kiesése után árulta el: komoly döntést hozott

Elképesztő produkciókkal folytatódott a TV2 nagy sikerű műsora vasárnap, de a második párbaj estén is négy versenyző búcsúzott. S bár Pintér Tibor a Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásában reményzónában volt, végül nagyon szoros szavazás után neki is távoznia kellett.

A Sztárban Sztár All Stars második párbajestjén Pintér Tibor és Horváth Tomi közül utóbbira szavaztak többen a nézők (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Pintér Tibor az első fellépés után búcsúzott a versenytől

Pintér Tibor a TV2 nagy sikerű műsorának hatodik évadában szerepelt, nagyon élvezte az átalakulásokat, akkor a hetedik helyen végzett. Ezért a színész boldogan mondott igent a Sztárban Sztár All Stars szériájára is, de már nem versengeni akart, mert úgy érezte, ebben a mezőnyben szerepelni önmagában is győzelem.

„A kiesésem sorsszerű, törvényszerű, mert mindent, amit egy ilyen műsorral kívánhat magának az ember 5-10 adásban, azt én egy adásban megkaptam” – árulta el a Borsnak Pintér Tibor. „Hogy mik ezek?”

A zsűri részéről egy óriási visszaigazolás és szeretet. A másik, hogy a saját értékítéletem szerint egy jót énekeltem, nagyon jólesett, hogy zenészkollégák is dicsérték. Például az Edda billenytűse, Gömöry Zsolt is írt, hogy csodálatos volt, pedig ő nagyon kritikus. A harmadik pedig, hogy nem bohócként távoztam a műsorból, hanem felnőtt művészként, és nekem talán ez a legfontosabb 51 évesen, mert színházigazgatóként nem csak magamért felelek, hanem a színházamért, a kollégáimért, a növendékeimért, akiknek ráadásul a példaképe, tanára, mentora is vagyok. Ha még 3-4 adásban lettem volna, akkor sem tudtam volna ebből többet kihozni, azt már 10 éve megtettem a saját évadomban, de az 10 éve volt! Akkor nagyon sok színt megmutattam magamból, olyanokat is, amiket ma már nem akarnék megmutatni. De persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs bennem egy kis szomorúság! Hiszen ez egy verseny, versengés, az a jó, ha sokáig megyünk az ellenfelekkel egymás mellett. De azt hiszem, egy dallal is lehet emlékezeteset alkotni és szerintem nekem ez sikerült!

A Nemzeti Lovas Színház alapítója, vezetője egy adás alatt is sokat kapott a műsortól (Fotó: Bors)

Lova miatt fogyókúrába kezdett

A Sztárban Sztár All Stars kiesője az elmúlt időszakban komoly döntést hozott az egészsége és a lova érdekében.