Mészáros Árpád Zsolt: "Eddig is tiszteltem a nőket, de most már sokkal jobban fogom"

Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars második párbaj estje is, így kialakult azon versenyzők névsora, akik immáron biztos harcba szállhatnak azért, hogy a legjobbak között is a legjobbak legyen. A versenyszabályok értelmében hat énekes, Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni "Nemazalány" és Szandi megnyert "vetélkedőjüket" követően azonnal továbbjutottak, míg ketten Varga Viktor és Mészáros Árpád Zsolt vigaszágon kerültek be a következő körbe. Utóbbi Kovács Katit alakítva érte el ezt, amely kapcsán elárulta, bizony vont le tanulságot szerepéből.

Tanulságot vont le szerepéből Mészáros Árpád Zsolt. Fotó: BORS BALINT FEJER

Eddig is tiszteltem a nőket, de most már sokkal jobban fogom

- kezdte TikTok-videójában az énekes, amelyben már teljes jelmezben volt, műmelleivel együtt.

Nem elég, hogy két gombócot kell hordaniuk minden nap reggeltől estig elől és rá sem tudnak feküdni, de közben sminkelniük kell, körmöt csinálni és magassarkúban járni. Közben táncoljanak, énekeljenek és legyenek szexik.

És habár a feladat nem volt egyszerű, Mészáros Árpád Zsolt mégis sikeresen teljesítette azt.

A következő adásban is megpróbálok maximálisan teljesíteni. Megígérem nektek, hogy egy olyan produkcióval érkezem, amivel éjjel-nappal foglalkozom majd. Remélem azért nem kell most majd mellett növeszteni. Remélem valamilyen karakterisztikus sztárt kell megformáljak

- jelentkezett be továbbjutását követően kiemelve, egyelőre még nem tudja, kinek a bőrébe kell bújnia legközelebb.