Ázsia Expressz: könnyek, gyötrelem és búcsú – Ez a páros nem folytatja tovább!

A viharos kezdést viharos folytatás követte az Ázsia Expressz negyedik hajszáján. A biztos hajszázó Bódi tesók és Németh Kristóf-Lakatos Levente páros mellé Curtis és Judie csatlakoztak, miután legnagyobb meglepetésükre, három jegyet is kaptak. A rapper nem is leplezte csalódottságát, ami gyakorlatilag rá is nyomta a bélyegét az egész napjára. Olyannyira, hogy szinte az első nehézségnél felvetette a feladás lehetőségét, amiről Judie természetesen hallani sem akart. Erő felett húzta magával Curtist és feladatról feladatra próbálta meg tartani benne a lelket. A hajsza utolsó harmadában már ő maga is elfogyni látszott és sírva kérte szerelmét, hogy tartson ki.

Judie sokáig türelmes volt, de a hajsza kétharmadánál már nem tudta kontrollálni az érzelmeit. Curtis miatt sírt a profi kosaras (Fotó: TV2)

Curtis fel akarta adni az Ázsia Expressz hajszáját

„Reggeltől kezdve feszült vagy, nem akarod ezt. Megbeszéltük, hogy csináljuk. Lehet, hogy kiesünk Atti, de ba***ki nem értem ezt az egész napot, amit te ide ma letettél! Megbeszéltük, hogy csináljuk, akkor is, ha kiesünk. Ha kikapsz, nem mindegy, hogy kapsz ki! Próbálkoztam mindennel!

Tudom, hogy sza*ul ment!

Láttam én is, hogy nem akartak fölvenni. Nem akarom, hogy ez az egész négy hét, amiért szenvedtünk, rossz szájízzel érjen véget, mert te így viselkedsz!” – mondta lelkileg és fizikailag is összetörve a profi kosárlabdázó, miközben egy teherautó platóján, tetőtől talpig ezüstre festve robogtak az utolsó feladat helyszíne felé.

A Bódi tesók hatalmasat mentek és simán megnyerték az Ázsia Expressz negyedik hajszáját (Fotó: TV2)

„Ha, megnyerjük ezt a hajszát, akkor az egész műsort”

Az egész napos, őrült rohanást és a Jáva szigetén elvégzett rengeteg munkát a Bódi tesók viselték a legjobban. Ők, viszonylag kevés mélyponttal és még kevesebb vitával küzdötték át magukat a feladatokon, aminek meg is lett az eredménye. Végül Bódi Megyer és Bódi Hunor érkeztek meg elsőként a célba, ahol mindjárt egy merész kijelentéssel indítottak. „Volt egy olyan kijelentésünk, hogy ha, megnyerjük ezt a hajszát, akkor az egész műsort. Nagyon erős párosokkal voltunk. Az utolsó előtti feladatnál mindenki együtt volt. Nagyon szoros a verseny. Utoljára Kristófékat láttuk, de Curtisék is ott voltak” – mondta az Ázsia Expressz negyedik hajszája után Megyer.