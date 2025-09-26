Ázsia Expressz: könnyek, gyötrelem és búcsú – Ez a páros nem folytatja tovább!

A viharos kezdést viharos folytatás követte az Ázsia Expressz negyedik hajszáján. A biztos hajszázó Bódi tesók és Németh Kristóf-Lakatos Levente páros mellé Curtis és Judie csatlakoztak, miután legnagyobb meglepetésükre, három jegyet is kaptak. A rapper nem is leplezte csalódottságát, ami gyakorlatilag rá is nyomta a bélyegét az egész napjára. Olyannyira, hogy szinte az első nehézségnél felvetette a feladás lehetőségét, amiről Judie természetesen hallani sem akart. Erő felett húzta magával Curtist és feladatról feladatra próbálta meg tartani benne a lelket. A hajsza utolsó harmadában már ő maga is elfogyni látszott és sírva kérte szerelmét, hogy tartson ki.
„Reggeltől kezdve feszült vagy, nem akarod ezt. Megbeszéltük, hogy csináljuk. Lehet, hogy kiesünk Atti, de ba***ki nem értem ezt az egész napot, amit te ide ma letettél! Megbeszéltük, hogy csináljuk, akkor is, ha kiesünk. Ha kikapsz, nem mindegy, hogy kapsz ki! Próbálkoztam mindennel!
Tudom, hogy sza*ul ment!
Láttam én is, hogy nem akartak fölvenni. Nem akarom, hogy ez az egész négy hét, amiért szenvedtünk, rossz szájízzel érjen véget, mert te így viselkedsz!” – mondta lelkileg és fizikailag is összetörve a profi kosárlabdázó, miközben egy teherautó platóján, tetőtől talpig ezüstre festve robogtak az utolsó feladat helyszíne felé.
Az egész napos, őrült rohanást és a Jáva szigetén elvégzett rengeteg munkát a Bódi tesók viselték a legjobban. Ők, viszonylag kevés mélyponttal és még kevesebb vitával küzdötték át magukat a feladatokon, aminek meg is lett az eredménye. Végül Bódi Megyer és Bódi Hunor érkeztek meg elsőként a célba, ahol mindjárt egy merész kijelentéssel indítottak. „Volt egy olyan kijelentésünk, hogy ha, megnyerjük ezt a hajszát, akkor az egész műsort. Nagyon erős párosokkal voltunk. Az utolsó előtti feladatnál mindenki együtt volt. Nagyon szoros a verseny. Utoljára Kristófékat láttuk, de Curtisék is ott voltak” – mondta az Ázsia Expressz negyedik hajszája után Megyer.
Nem sokkal utánuk befutott Curtis és Judie is, akik az egész napos, kegyetlen hajsza és a köztük kialakult rengeteg feszültség után alig akarták elhinni, hogy másodikként értek célba.
„Egy kérdés fogalmazódott meg bennem az egész út alatt. Aki volt már hajszázni, az miért kívánja ezt annak, aki nem volt?
Őszintén mondom Ungi, hogy én nem kívánom nektek, hogy bármikor is hajszázzatok! Nem szerettem és én nem is akarok rosszat senkinek! Ennél rosszabbat… Ma akartam feladni a legtöbbször. Judie sírt is párszor” – kezdte Curtis, akitől Judie vette át a szót, aki aznap már sokadszor fakad sírva.
„Igen, elsírtam magam. Mert rossz az, amikor én azt érzem, hogy szeretnék menni és valaki nem. És én ismerem Attit és tudom, hogy ő milyen. Csak nagyon sokszor, nem csak a versennyel kellett harcolnom, hanem vele is. Nehéz volt ez a mai nap. Nem akartam, hogy rossz szájízzel hagyjuk itt az Ázsia Expresszt. Nekünk annyi mindent adott. Soha, semmi nem ad egy kapcsolatnak ennyit. De most nagyon büszke vagyok magunkra és arra, hogy nem adtuk föl” – ölelte meg szerelmét a profi sportoló.
Pár perccel később, lassan, a biztos kiesésük teljes tudatában besétált a célba Németh Kristóf és Lakatos Levente is. A színész ezekkel a szavakkal búcsúzott az Ázsia Expressztől:
„Ez az lett, amit reggel kívántunk. Hogy egy sportszerű küzdelemből, mindenki visszaért épségben, sérülések nélkül.
Nagyszerű játék volt. Rengeteget ismertünk meg az itteni kultúrából. Fantasztikus volt és nagyon szeretném megköszönni Leventének, MÁZS-nak és Mettának is. Azt gondolom, hogy valóban rengeteget tanultunk magunkról. Csodálatos felfedezés a saját határainkat kitolni. Olyan helyeken jártunk, ahová nem juthattunk volna el, talán soha. Nekem már csak az a vágyam, hogy ezt meg tudjam mutatni a szeretteimnek is” – fogalmazott Németh Kristóf.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.