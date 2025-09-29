Ázsia Expressz: Kiesés után közös nyaralásra utazott Kristóf és Levente - Galéria

Akik már részt vettek a TV2 kalandreality-jében, átélhették azt a fajta szoros, egymásrautaltságot, amit itthon, vagy egy „szimpla” utazás során csak kevesen tapasztalhatnak meg. Még, ha voltak is hangos vitáik, vagy hazatérve esetleg véget is ért a kapcsolatuk, abban mind egyetértenek, hogy létrejött köztük egy eltéphetetlen emlékkötelék. Németh Kristóf és Lakatos Levente az idei Ázsia Expressz második hetének végén „keveredtek” egymás mellé, miután Dulin Metta egy sérülés miatt nem tudta folytatni a versenyt Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt pedig harmadikként tértek vissza a hajszáról, így tulajdonképpen kiestek. Az élet igazságtalanságán szépített Ördög Nóra azzal, hogy a színész lehetőséget kapott a folytatásra, a visszatérő iró-influenszer oldalán. Két, kemény héten át küzdöttek vállt vállnak vetve és egészen jól boldogultak egymással és a feladatokkal is, sőt mondhatjuk az Ázsia Expressz hatodik szériájának rettegett párosává váltak. De végül a negyedik hajsza, ha csak egy hajszállal is, de kifogott rajtuk. Németh Kristóf és Lakatos Levente számára az Ázsia Expressz véget ért, de az Ázsiai kalandok korántsem. Hogy a páros miért maradt és hogyan töltötték a kiesésük utáni heteket, arról Lakatos Levente mesélt a Borsnak.

Németh Kristóf és Lakatos Levente távoztak az Ázsia Expresszből, de maradtak Ázsiában (Fotó: TV2)

Lakatos Levente nem akart maradni az Ázsia Expressz után

„Kristóf már úgy érkezett meg Ázsiába, hogy az Ázsia Expressz után, jelentsen ez számára bármit is, kint marad nyaralni. Amikor végül együtt folytattuk a játékot, fel is vetette nekem, hogy lenne-e kedvem maradni, ha úgy alakulna, hogy kiesnénk. Én annyit mondtam, hogy inkább nem tervezek a kiesésünk utánra, mert az rossz ómen lehet. Aztán jött Zsolti gazda és az, hogy hozzánk csapódott, be is tette nálam a kaput. A kiesésünk után Kristóf újra megkérdezte, hogy csatlakozom-e hozzá egy kis nyaralásra, de az első pillanatban visszautasítottam, mert már szerettem volna hazaindulni.”

Aznap még a stábbal maradtunk a szállodában, másnap reggel pedig beszéltem telefonon anyukámmal, aki meggyőzött, hogy maradjak és pihenjem ki az Ázsia Expresszt, hiszen ki tudja, hogy valaha lesz-e még lehetőségem visszatérni Ázsiába

– kezdte lapunknak az író-influenszer, aki ezután a kezébe vette a szervezést, hiszen akadt egy régi jó ismerőse Bali szigetén, akivel éppen az indulás előtt vették fel újra a fonalat.