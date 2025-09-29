Ázsia Expressz: Kiesés után közös nyaralásra utazott Kristóf és Levente - Galéria

Akik már részt vettek a TV2 kalandreality-jében, átélhették azt a fajta szoros, egymásrautaltságot, amit itthon, vagy egy „szimpla” utazás során csak kevesen tapasztalhatnak meg. Még, ha voltak is hangos vitáik, vagy hazatérve esetleg véget is ért a kapcsolatuk, abban mind egyetértenek, hogy létrejött köztük egy eltéphetetlen emlékkötelék. Németh Kristóf és Lakatos Levente az idei Ázsia Expressz második hetének végén „keveredtek” egymás mellé, miután Dulin Metta egy sérülés miatt nem tudta folytatni a versenyt Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt pedig harmadikként tértek vissza a hajszáról, így tulajdonképpen kiestek. Az élet igazságtalanságán szépített Ördög Nóra azzal, hogy a színész lehetőséget kapott a folytatásra, a visszatérő iró-influenszer oldalán. Két, kemény héten át küzdöttek vállt vállnak vetve és egészen jól boldogultak egymással és a feladatokkal is, sőt mondhatjuk az Ázsia Expressz hatodik szériájának rettegett párosává váltak. De végül a negyedik hajsza, ha csak egy hajszállal is, de kifogott rajtuk. Németh Kristóf és Lakatos Levente számára az Ázsia Expressz véget ért, de az Ázsiai kalandok korántsem. Hogy a páros miért maradt és hogyan töltötték a kiesésük utáni heteket, arról Lakatos Levente mesélt a Borsnak.
„Kristóf már úgy érkezett meg Ázsiába, hogy az Ázsia Expressz után, jelentsen ez számára bármit is, kint marad nyaralni. Amikor végül együtt folytattuk a játékot, fel is vetette nekem, hogy lenne-e kedvem maradni, ha úgy alakulna, hogy kiesnénk. Én annyit mondtam, hogy inkább nem tervezek a kiesésünk utánra, mert az rossz ómen lehet. Aztán jött Zsolti gazda és az, hogy hozzánk csapódott, be is tette nálam a kaput. A kiesésünk után Kristóf újra megkérdezte, hogy csatlakozom-e hozzá egy kis nyaralásra, de az első pillanatban visszautasítottam, mert már szerettem volna hazaindulni.”
Aznap még a stábbal maradtunk a szállodában, másnap reggel pedig beszéltem telefonon anyukámmal, aki meggyőzött, hogy maradjak és pihenjem ki az Ázsia Expresszt, hiszen ki tudja, hogy valaha lesz-e még lehetőségem visszatérni Ázsiába
– kezdte lapunknak az író-influenszer, aki ezután a kezébe vette a szervezést, hiszen akadt egy régi jó ismerőse Bali szigetén, akivel éppen az indulás előtt vették fel újra a fonalat.
„Éppen az Ázsia Expressz kalandja előtt írt rám egy érintőleges ismerősöm, aki évekkel ezelőtt azzal keltette fel az érdeklődésemet, hogy szeretett volna létrehozni egy magyar falut Indonéziában. Amikor Kristóffal eldöntötök, átrepülünk Balira, ami egyébként húszezer forintba került, írtam Jánosnak, aki nagyon örült, hogy találkozhatunk. Kristóf érkezése pedig különösen felvillanyozta, mert nagyon szereti őt, mint színészt. Jánosnak egy helyi lány a barátnője és ő is évek óta Balin él, így mindenben a segítségünkre tudtak lenni. Segítettek megtalálni a legjobb szállást és az autóbérlést is elintézték, majd megmutatták az egész szigetet, ami egyébként nem túl nagy, de persze gyönyörű és tele van látnivalóval” – mesélte Lakatos Levente, aki Németh Kristóffal együtt bebarangolta Bali szigetét, sőt még egy nem várt felajánlást is kaptak egy szintén Balin élő, magyar hölgytől. „Jánosnak van kint egy jó barátja, Emőke, aki egy gyönyörű, tengerparti villában él és aki éppen Európában volt, amikor Kristóffal ott nyaraltunk.”
János beszélt vele és ő felajánlotta a házát nekünk használatra. Elképesztő volt, hiszen a a hátsó kert végében ott volt a tenger.
„Igaz, a ház kicsit távol esett Bali nyüzsgőbb részeitől, így pár nap után úgy döntöttünk, hogy beljebb költözünk” – árulta el az író, aki hozzátette, egyik hajnalban kihajóztak a nyílt tengerre, ahol delfincsapatokat nézhettek, de jártak több ismert és kevésbé ismert meseszerű vízesésnél is. Sőt, ellátogattak a majomerdőbe, ahol Levente, találkozott a ”majomkirállyal”, ami meg is érintette a karját.
„Az egyik legemlékezetesebb kirándulásunk az ubudi majomerdőbe vezetett, ahol szó szerint, csilliárdnyi, hosszúfarkú makákó él. A helyiek, sőt az „álmoskönyv” szerint is vigyázni kell velük, mert ha a szemükbe nézel, támadhatnak, de legalábbis elvesznek mindent, amit csak meglátnak az emberen, vagy embernél. Nekünk valahogy szerencsénk lehetett, mert semmilyen atrocitás nem ért sem engem, sem Kristófot.”
Sőt, tulajdonképpen egy mély, spirituális élményben volt részem, még ha abban a pillanatban ez nem is tudatosult bennem.
„Az egyik majom, akihez közelebb merészkedtem, nagyon óvatosan megérintette a karomat. Bevallom, meglepődtem, amitől ő is megilletődött, így csak egy pillanat volt az egész. De később, már Budapesten, egy tetoválószalonban értelmet nyert ez a pillanat. A házban, ahol Balin laktunk, volt egy szobor, aminek annyira megfogott az arca, hogy hazatérve felvarrattam a karomra. Persze időközben megtudtam, hogy a szobor Hanumánt, a majomistent ábrázolta, akinek a történetében több, az én életemmel szinkronban álló esemény is akad. Az pedig csak tovább árnyalja a történetet, hogy teljesen véletlenül, oda tetováltattam fel az istenség arcmását, ahol a fotó tanulsága szerint megérintett az a majom” – mondta lapunknak Lakatos Levente.
De vajon miért, hogyan mélyült el Lakatos Levente és Németh Kristóf kapcsolata annyira, hogy végül egy közös nyaralással vezették le az Ázsia Expressz megpróbáltatásait? „A helyzet az, hogy a Mettával töltött két hetem, vagyis hetünk nem igazán a játékról szólt. Ugyanis ő valójában nem akkor sérült meg, vagyis nem csak akkor, amikor kibicsaklott a bokája a második hét első feladata során. Kiderült, hogy már az első héten voltak problémái, de nem szólt, sem nekem, sem a stábnak, mert küzdeni akart. Ezt persze becsülöm benne, de mivel fogalmam sem volt róla, hogy sérült, nagyon hamar elkönyveltem, hogy számomra igazi gyötrelem lesz az Ázsia Expressz, hiszen csak azt láttam, hogy bár igyekszik, mégis csak gyengébben teljesít. Ebből aztán vitáink lettek és sem ő, sem én nem igazán tudtunk a feladatokra koncentrálni. Kristóf egészen más volumen volt.”
Ugyanazon a szinten izzott bennünk az erő és hihetetlen élmény volt vele haladni előre.
„Nagyon hamar jött el az a pont, amikor lehullott rólunk az az álarc, amit mi férfiak kimondva, kimondatlanul viselünk az életünk során” – árulta el az író, akit mint kiderült, egy régi osztálytársa is kötött Németh Kristófhoz. „Kevesen tudják rólam, de én is színésznek készültem. Az osztálytársam volt az a Váradi Zsolt, aki a Barátok köztben dolgozott együtt Kristóffal és akivel azóta is nagyon szoros barátságban vannak. Azt gondolom, hogy mivel abban a közegben nőttem föl, amiben Kristóf a mindennapjait éli, vagyis inkább csak annak az előszobájában, így nem volt nehéz egymásra hangolódnunk az Ázsia Expresszben” – tette hozzá Lakatos Levente.
Arra a kérdésre, hogy mennyiben változtatta meg az életét mindaz, amit az Ázsia Expressz kalandja során tapasztalt, az író-influenszer igazán különös, vagy inkább különleges választ adott. „Valójában nem az változtatja meg az embert, amit Ázsiában átélt, hanem az, amit a tévében lát önmagáról. Most, hogy nézem a műsort, mufurcnak, mogorvának, helyenként egyenesen savanyúnak látom magam. Még olyan helyzetekben is ott ül valami elementáris világtájdalom az arcomon, amikor azt az emlékeim szerint semmi nem indokolja. Mióta látom magam, igyekszem sokkal nyitottabban állni az emberekhez és mindenhez, ami csak körülvesz” – árulta el nevetve Levente, majd kitért arra, hogy milyen kapcsolatban van most Németh Kristóffal. „Kristóf és köztem van gy hatalmas különbség, ami részben a lelki alkatunkból fakad.”
Ő egy családos ember, ráadásul nagycsaládos, míg én alapvetően ”magányos farkas” vagyok.
„Ebből fakadóan nem járunk össze, nem szervezünk közös programokat, de rendszeresen kommunikálunk. És azt is kijelenthetem, hogy egy mély barátság alakult ki köztünk” – szögezte le Levente.
