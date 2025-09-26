Ázsia Expressz: Megint balhéval futnak neki a hét legfontosabb napjának

Az Ázsia Expressz az a játék, ahol a legkisebb nézeteltérésekből, súrlódásokból is hatalmas viták robbanhatnak ki. Egy rosszul megválasztott mozdulat, egy rosszkor odaszúrt félmondat és máris áll a bál a párosok között. Az idei széria eddig bővelkedett a vitákban. Elég, ha csak a Vastag Csaba és a Bódi tesók között kirobbant és az egész brigádon végigsöpört balhéra gondolunk, de említhetjük a curtis-azsia-expressz-hajsza-botrany-lakatos-levente">Curtis és Lakatos Levente között lezajlott csörtét is. Mégis, talán a legkülönösebb „haragszom rád” szituáció Tallós Rita és Németh Kristóf között alakult ki. Kettejük párharca már jó ideje kíséri az Ázsia Expressz mindennapjait. Nem csoda hát, hogy a negyedik hajsza reggelén is elcsattant köztük néhány verbális nyakleves. Tallós Rita és Barbinek Paula védett párként vesznek részt a jegyosztó ceremónián, amikor is…
„Sok nehéz döntéssel jár a védettség, de nekem az a legfontosabb, hogy mindenkinek a szemébe tudjunk nézni” – kezdett bele mondandójába Barbinek Paula, aki ezzel máris megtalálta Németh Kristóf Achilles-inát. A színész az orra alatt sorolni kezdte mindazt, amit ő és tulajdonképpen a többi játékos is sérelmez Tallós Ritával kapcsolatban. Tisztán hallani egy káromkodást is, ami megüti Ördög Nóra fülét is. Az Ázsia Expressz műsorvezetője visszakérdez, mire Kristóf megint felteszi a nem is olyan régi lemezt.
„Mi nem szoktunk a játék hevében sem ba..dmeg jelet mutatni a másiknak. De ugye embere válogatja…”
- szúrt oda Kristóf. Barbinek Paula pedig megragadta a lehetőséget, hogy elmondja véleményét az édesanyja és a többi játékos között feszülő nézeteltérésről. „Én sem mutattam… És ezért tényleg elnézést kérek. Annyi előnyöm van, hogy nagyon régóta ismerem a mellettem ülő hölgyet. Nagyon őszintén tudom mondani és amellett kiállok, hogy ha elborul az agya, nem gondolkodik. Ez nem jó és ezen változtatnia kellene, de száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ez nem nektek szólt. Remélem, hogy vagy a hajsza előtt, vagy utána ezt tisztázni tudjuk! Hogy ne legyen senkiben tüske, mert úgy nem jó játszani” – fogalmazott az Ázsia Expressz negyedik hajszája előtti pillanatokban Barbinek Paula.
Alig pár pillanattal később a védett páron, vagyis az anya-lánya pároson volt a sor, hogy kiosszák a hajszajegyet. Ezt a pillanatot ragadta meg Tallós Rita, hogy hozzászóljon a hallottakhoz. „Nekem nagy szívfájdalmam, hogy az én kollégám és van egy nagy tüske köztünk, ami nem múlik el.”
Mindig kapok valami beszólást emiatt a bemutatás miatt, aminek az előzménye az, hogy egy olyan dologban foglaltál állást Kristóf, aminél nem voltál jelen és amit fölvett három kamera.
„Tehát a tévében meg tudjuk nézni és utána várom nagy szeretettel és tisztelettel a telefonhívásodat. Vagy én fogok telefonálni. Az én tudtommal nekem kell majd felvennem a telefont és akkor a dolog el lesz intézve. Mert úgy látszik, hogy itt már nem tudjuk ezt elintézni” – mondta Tallós Rita, mielőtt átadta volna a hajszajegyet annak a párosnak, akinek szánták.
Hogy a három lehetséges páros közül végül ki kapta a legtöbb hajszajegyet, vagyis kik csatlakoznak a biztos hajszázó Németh Kristóf és Lakatos Levente, illetve a Bódi tesók alkotta párosokhoz, az kiderül péntek este 19:45-től a TV2 képernyőjén. Ugyanakkor arra gondoltunk, utánajárunk, megcsörrent-e az a bizonyos telefon, amit Tallós Rita említett a pénteki hajsza előtt. Németh Kristóf elárulta, nem volt szükség a hívásra. „Ahogyan az az Ázsia Expressz forgatása alatt olyan sokszor, most is kiderült, hogy az élet a legnagyobb rendező. Lement az a bizonyos adás, és másnap, teljesen véletlenül összefutottam Ritával és Paulával egy kávézóban. Leültünk beszélgetni és arra jutottunk, hogy kicsit mindketten olyanok voltunk, mint az ovisok, akik összekaptak a homokozólapáton. Innen nézve, sem súlya, sem tétje nem volt a történetnek, de abban a felfokozott helyzetben ezt egyikünk sem így látta. Ami viszont érdekes, az az, hogy a felvételeket visszanézve, továbbra sem jutottunk dűlőre. Rita szerint neki, szerintem pedig nekem van igazam…” - nevetett fel a Fórum Színház igazgatója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.