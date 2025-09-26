Ázsia Expressz: Megint balhéval futnak neki a hét legfontosabb napjának

Az Ázsia Expressz az a játék, ahol a legkisebb nézeteltérésekből, súrlódásokból is hatalmas viták robbanhatnak ki. Egy rosszul megválasztott mozdulat, egy rosszkor odaszúrt félmondat és máris áll a bál a párosok között. Az idei széria eddig bővelkedett a vitákban. Elég, ha csak a Vastag Csaba és a Bódi tesók között kirobbant és az egész brigádon végigsöpört balhéra gondolunk, de említhetjük a curtis-azsia-expressz-hajsza-botrany-lakatos-levente">Curtis és Lakatos Levente között lezajlott csörtét is. Mégis, talán a legkülönösebb „haragszom rád” szituáció Tallós Rita és Németh Kristóf között alakult ki. Kettejük párharca már jó ideje kíséri az Ázsia Expressz mindennapjait. Nem csoda hát, hogy a negyedik hajsza reggelén is elcsattant köztük néhány verbális nyakleves. Tallós Rita és Barbinek Paula védett párként vesznek részt a jegyosztó ceremónián, amikor is…

Az Ázsia Expressz negyedik hajszája előtt is feszült a hangulat (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz negyedik hajszája sem indulhat balhé nélkül

„Sok nehéz döntéssel jár a védettség, de nekem az a legfontosabb, hogy mindenkinek a szemébe tudjunk nézni” – kezdett bele mondandójába Barbinek Paula, aki ezzel máris megtalálta Németh Kristóf Achilles-inát. A színész az orra alatt sorolni kezdte mindazt, amit ő és tulajdonképpen a többi játékos is sérelmez Tallós Ritával kapcsolatban. Tisztán hallani egy káromkodást is, ami megüti Ördög Nóra fülét is. Az Ázsia Expressz műsorvezetője visszakérdez, mire Kristóf megint felteszi a nem is olyan régi lemezt.

„Mi nem szoktunk a játék hevében sem ba..dmeg jelet mutatni a másiknak. De ugye embere válogatja…”

- szúrt oda Kristóf. Barbinek Paula pedig megragadta a lehetőséget, hogy elmondja véleményét az édesanyja és a többi játékos között feszülő nézeteltérésről. „Én sem mutattam… És ezért tényleg elnézést kérek. Annyi előnyöm van, hogy nagyon régóta ismerem a mellettem ülő hölgyet. Nagyon őszintén tudom mondani és amellett kiállok, hogy ha elborul az agya, nem gondolkodik. Ez nem jó és ezen változtatnia kellene, de száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ez nem nektek szólt. Remélem, hogy vagy a hajsza előtt, vagy utána ezt tisztázni tudjuk! Hogy ne legyen senkiben tüske, mert úgy nem jó játszani” – fogalmazott az Ázsia Expressz negyedik hajszája előtti pillanatokban Barbinek Paula.