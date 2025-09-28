Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Vencel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ázsia Expressz: Lopással vádolják Curtist a Bódi tesók, feljelentés és verekedés is szóba kerül

balhé
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 16:00
Ázsia ExpresszlopásCurtis
Újabb balhé alakul ki az ikrek és az újpesti rapper között. Az ikrek megvádolják Curtist, hogy ő lopta el a féltve őrzött dobozukat, amiben az Ázsia Expresszben nyert, sorsfordító medáljaikat tartják. A sztárapuka tagadja a vádakat, az egyre hangosabb szóváltásuk miatt az egyik helyi le akarja lőni őket.
D.G.
A szerző cikkei

A TV2 sikerműsorának versenyzői az elmúlt négy hétben sem unatkoztak, de ami az elkövetkezendő két hétben, a kalandreality véghajrájában rájuk vár, az minden eddigi kihívást felülmúl, itt már nincs védettség, minden nap hatalmas jelentőséggel bír. A párok közötti feszültséget pedig tovább fokozza, hogy jön az Ázsia Expressz egyik legizgalmasabb napja: a párcsere. 

Ázsia Expressz
Az Ázsia Expressz 2025-ben már harmadjára balhézik össze Curtis és a Bódi tesók (Fotó: TV2)

Lelövéssel fenyegetik meg az Ázsia Expressz sztárjait

A TV2 sikerműsora a döntőhöz közeledve egyre nagyobb és nehezebb kihívások elé állítja a még versenyben lévő párokat. A fizikális és mentális fáradtság egyre jobban megviseli még a legedzettebbeket is. Az Ázsia Expressz hatodik évad most elérkezett a középdöntő hetéhez, ahol az az alapvető cél, hogy a párosok minél több medált gyűjtsenek, hiszen akinek a pénteki hajsza előtt a legtöbb medálja van, automatikusan utazik Balira, az Ázsia Expressz döntő hetére. Nem véletlen, hogy a medálok miatt robban ki az újabb balhé Curtis és a Bódi tesók közt. 

„Hová raktad a ládámat? Add már ide” – szólítja fel Bódi Megyer az újpesti rappert, aki viszont erélyesen megkéri, hogy húzzon el a táskájától. De a Bódi tesók nem mozdulnak mellőle, többször is megkérik, hadd nézzenek bele a hátizsákjába, mert szerintük nála vannak az eddig összegyűjtött medáljaik, amikre szükségük lehet az eddigi legnehezebb héten. Mindenki tisztában van vele, hogy sorsok múlhatnak a medálokon, óriási a tét. 

„Én belenézhetek a táskádba?” - kérdezi egyre felpaprikázottabban Curtis, majd amikor Megyer azt válaszolja neki, hogy igen, akkor kijelenti a rapper, hogy ő mégse akar belenézni ellenfele hátizsákjába. 

Értsd már meg, nincs nálam az a k...va doboz

 – ismétli önmagát Curtis, de csak megy utána a Bódi tesó azt hangoztatva, hogy tudja, hogy nála vannak a medáljaik.

„Akkor jelents föl!” - kiabálja az énekes, mire már Megyer is teljesen felhúzza magát: 

Akkor verekedjünk össze, de tényleg!

A hangoskodásra már a helyiek is felkapják a vizet, egyikük oda is kiáltja Megyernek:

Le fogunk lőni!

Hogy pontosan mi történik a párosokkal, ki hogyan fogadja a párcserét és miként küzdenek meg a versenyzők a középdöntő hetének kihívásaival, az kiderül hétfőtől 19:45-től a TV2-n!


 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu