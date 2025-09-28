Ázsia Expressz: Lopással vádolják Curtist a Bódi tesók, feljelentés és verekedés is szóba kerül

A TV2 sikerműsorának versenyzői az elmúlt négy hétben sem unatkoztak, de ami az elkövetkezendő két hétben, a kalandreality véghajrájában rájuk vár, az minden eddigi kihívást felülmúl, itt már nincs védettség, minden nap hatalmas jelentőséggel bír. A párok közötti feszültséget pedig tovább fokozza, hogy jön az Ázsia Expressz egyik legizgalmasabb napja: a párcsere.

Az Ázsia Expressz 2025-ben már harmadjára balhézik össze Curtis és a Bódi tesók (Fotó: TV2)

Lelövéssel fenyegetik meg az Ázsia Expressz sztárjait

A TV2 sikerműsora a döntőhöz közeledve egyre nagyobb és nehezebb kihívások elé állítja a még versenyben lévő párokat. A fizikális és mentális fáradtság egyre jobban megviseli még a legedzettebbeket is. Az Ázsia Expressz hatodik évad most elérkezett a középdöntő hetéhez, ahol az az alapvető cél, hogy a párosok minél több medált gyűjtsenek, hiszen akinek a pénteki hajsza előtt a legtöbb medálja van, automatikusan utazik Balira, az Ázsia Expressz döntő hetére. Nem véletlen, hogy a medálok miatt robban ki az újabb balhé Curtis és a Bódi tesók közt.

„Hová raktad a ládámat? Add már ide” – szólítja fel Bódi Megyer az újpesti rappert, aki viszont erélyesen megkéri, hogy húzzon el a táskájától. De a Bódi tesók nem mozdulnak mellőle, többször is megkérik, hadd nézzenek bele a hátizsákjába, mert szerintük nála vannak az eddig összegyűjtött medáljaik, amikre szükségük lehet az eddigi legnehezebb héten. Mindenki tisztában van vele, hogy sorsok múlhatnak a medálokon, óriási a tét.

„Én belenézhetek a táskádba?” - kérdezi egyre felpaprikázottabban Curtis, majd amikor Megyer azt válaszolja neki, hogy igen, akkor kijelenti a rapper, hogy ő mégse akar belenézni ellenfele hátizsákjába.

Értsd már meg, nincs nálam az a k...va doboz

– ismétli önmagát Curtis, de csak megy utána a Bódi tesó azt hangoztatva, hogy tudja, hogy nála vannak a medáljaik.

„Akkor jelents föl!” - kiabálja az énekes, mire már Megyer is teljesen felhúzza magát:

Akkor verekedjünk össze, de tényleg!

A hangoskodásra már a helyiek is felkapják a vizet, egyikük oda is kiáltja Megyernek:

Le fogunk lőni!

Hogy pontosan mi történik a párosokkal, ki hogyan fogadja a párcserét és miként küzdenek meg a versenyzők a középdöntő hetének kihívásaival, az kiderül hétfőtől 19:45-től a TV2-n!







