Völgyi Zsuzsi vallomása: „Egy időre most bezárult a szívem”

Völgyi Zsuzsi nemrég egy ismeretlen férfivel közös képet posztolt, amivel bizony alapos okot szolgáltatott a találgatásokra. Sokan, sőt rengetegen hitték azt, hogy az úriember és közte talán alakulhat valami. Nos, most első kézből jelenthetjük, hogy ez bizony tévedés. A Romantic énekesnője eleve nem az a típus, aki virágról virágra száll, másrészt pedig elárulta, hogy egy jó darabig tudatosan mond nemet a kísértésre, hiába akad belőle bőven.

Völgyi Zsuzsi szakítása felkavarta az állóvizet, de az énekesnő nem nyitott egy új kapcsolatra (Fotó: Bors)

Völgyi Zsuzsi: „Nehezen engedtem be férfiakat az életembe”

„Egyszer és mindenkorra, de legalábbis hosszú időre szeretném tisztázni, hogy egyáltalán nem állok készen egy új kapcsolatra, de még csak egy kósza randira, vagy flörtre sem.”

Szerintem azt sokan tudják, hogy soha életemben nem voltam ”gyorsvonat”, ha kapcsolatról volt szó.

„Nehezen engedtem be férfiakat az életembe, vagyis az életünkbe és ez a jövőben is pontosan így lesz. Számomra a kislányom a legfontosabb és minden cselekedetemet és döntésemet az határozza meg, hogy az ő kis élete a lehető legstabilabb mederben haladjon. Ebbe a gondolatiságba pedig a legkevésbé sem fér bele, hogy folyton újabb és újabb pasik járkáljanak ki-be a mi kis világunkba” – öntött tiszta vizet a pohárba Völgyi Zsuzsi énekesnő, aki hozzátette, jelenleg még a szakítás feldolgozásán dolgozik, és ez még egy darabig biztosan így is marad.

Völgyi Zsuzsi most a kislányára és a Sztárban Sztár All Stars című műsorra koncentrál (Fotó: Facebook)

„Azt hiszem, hogy a sors küldte számomra a Sztárban Sztár All Stars felkérést”

„Három év egy szerelemben nagy idő és nem lehet csak úgy a sarokba dobni még azután sem, hogy véget ér. El kell gyászolni, fel kell dolgozni a veszteséget, ami még akkor is így van, ha én magam hoztam meg a döntést hónapokkal ezelőtt arról, hogy nem folytatom a kapcsolatomat az exemmel. Nincs bennem sem tüske, de az biztos, hogy egy időre most bezárult a szívem” – jelentette ki lapunknak Zsuzsi, aki most minden idegszálával a rá váró hatalmas, tévés feladatra koncentrál. „Azt hiszem, hogy a sors küldte számomra a Sztárban Sztár All Stars felkérést. Szuper, hogy erre a feladatra koncentrálhatok. Szeretném megmutatni, hogy mire vagyok képes akkor, ha tényleg minden idegszálammal egyetlen irányba koncentrálhatok.”

Persze a műsor alatt is a kislányom kapja majd tőlem a legtöbb figyelmet, de ő egy csoda, aki még akkor is a támaszom, ha éppen leülök vele leckét írni.

„Az anyaság engem feltölt, míg egy kapcsolat, sajnos sokszor inkább elviszi a fókuszt, még akkor is, ha egyébként jól működik” – fejtette ki a

Sztárban Sztár All Stars versenyzője.