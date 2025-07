Szakítása után egy titokzatos férfival kapták le Völgyi Zsuzsit! Újra szerelmes a Romantic sztárja

Alig egy hónapja, hogy a Romantic énekesnője nálunk jelentette be, három év után véget ért kapcsolata a 2016-os Virtuózok győztesével, Kökény Tamással. Völgyi Zsuzsi a posztjai alapján úgy tűnik a szakítás óta teljesen kivirult, ráadásul most még egy titokzatos kézfogós képet is megosztott…

Június végén a Borsnak árulta el a gyönyörű énekesnő, hogy 18 évvel fiatalabb párjával szakítottak. Völgyi Zsuzsi nem volt csalódott, amiért Kökény Tamással külön utakon folytatják, mert igazából sosem voltak vele kapcsolatban vérmes reményei. Völgyi Zsuzsi párja volt három évig a Virtuózokból ismert Kökény Tamás (Fotó: hot! magazin) Völgyi Zsuzsi kivirult a szakítás óta Amikor a Romantic énekesnője és a Virtuózok 2016-os győztese felvállalták a kapcsolatukat, sokan egy fillért sem adtak volna a kapcsolatukért. De Völgyi Zsuzsi és Kökény Tamás rácáfolt a károgókra, sokáig harmonikus szerelemben éltek. Az énekesnő zenész párja ugyan sose költözött oda a sztáranyukához és kislányához, de sok időt töltöttek együtt. Pár hónapja mégis szakítottak, amit az előadó a nagy korkülönbséggel magyarázott. Borítékolható volt, hogy Tamással nem fogunk egymás karjaiban megöregedni, hiszen az a korkülönbség, ami köztünk van, hosszú távon nem lehetett működőképes. Egy örvényként keveredtem bele három éve a kapcsolatba. Úgy, hogy korábban mélyen elítéltem, ha egy kapcsolatban a férfi a fiatalabb. Lehet, éppen ezért kaptam meg ezt a cipőt, hogy egy kicsit járjak benne és elengedjem az ezzel kapcsolatos sztereotípiáimat. Valójában mindaz, amit erről gondoltam, be is igazolódott. Nem mondhatom, hogy csalódtam, hiszen pontosan erre lehetett számítani. Sok tervem nem volt kettőnk jövőjével kapcsolatban. – mondta akkor a Borsnak Völgyi Zsuzsi énekesnő. Völgyi Zsuzsi félreérhetetlen képet tett ki Instasztoriban (Fotó: InstagramÖ Máris új párra lelt? A hírre, hogy újra szingli, felrobbantak az énekesnő közösségi oldalai. Főleg fiatal pasik jelentkeztek be nála, mindenféle ajánlatokkal halmozták el. Zsuzsinak persze hízelgő volt a sok bók, meg a kedves üzenetek, de kijelentette, hogy még nem áll készen egy új kapcsolatra. Ezért is ért mindenkit meglepetésként, hogy ma a sztáranyuka egy félreérthetetlen, kézfogós romantikus fotót posztolt Facebook oldalára. De, hogy új párja van-e, vagy kibékültek Kökény Tamással, azt egyelőre nem lehet tudni.