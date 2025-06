Völgyi Zsuzsi a szakítás után „csodát lát”: A Tinder átköltözött a közösségi oldalamra

Völgyi Zsuzsi csak kapkodja a fejét, miután néhány napja részletesen mesélt szakításának okairól a Borsnak. Mint mondja, gyakorlatilag felrobbantak a közösségi oldalai, vagyis azok „levélszekrényei”. Rengeteg férfi döntött úgy ugyanis, hogy a tettek mezejére lép és megpróbálja meghódítani a szingli énekesnő szívét. Ezzel a törekvéssel azonban van egy, illetve két bökkenő. Ezekről Völgyi Zsuzsi beszélt lapunknak.

Völgyi Zsuzsi kislánya áll továbbra is az első helyen az énekesnőnél (Fotó: Facebook)

Völgyi Zsuzsi: „Egy darabig szeretnék csak a kislányomra és önmagamra összpontosítani”

„Őszinte leszek, nagyon meglepett az az üzenetáradat, ami az utóbbi napokban elárasztott. Tényleg nagyon sok férfi jelezte, hogy mennyire örül a szakításom hírének és egyben biztosítanak arról, hogy mellettük aztán elérkezne számomra a Kánaán.”

Hogy jólesnek e-ezek az üzenetek? Naná, hogy igen! Mármint azok, amelyek megfelelő stílusban íródtak, mert hát akad néhány, amiben…”

– kezdte nevetve a Romantic szingli énekesnője, majd így folytatta: „Egyébként az a helyzet, hogy egyelőre nem állok készen egy új kapcsolatra. Jól vagyok, de a mögöttem, vagyis mögöttünk álló három évet mégiscsak el kell gyászolnom. Ergo, most egy darabig szeretnék csak a kislányomra és önmagamra összpontosítani” – mondta ki Völgyi Zsuzsi, aki ezzel egyértelművé tette, hogy egyelőre hiába a Grál lovagok ostroma, nem szeretne férfienergiát maga körül.

Völgyi Zsuzsi szakítása után még nem áll készen egy új kapcsolatra (Fotó: Szabolcs László)

„A korkülönbség, ami közöttünk van, hosszú távon nem lehetett működőképes”

Persze az is igaz, hogy ha szeretne, most nagy bajban lenne, hiszen bár néhány napja világosan fogalmazott, az őt ostromló férfiak nagy többsége jelentősen fiatalabb nála, pedig ő maga sem idős. Mielőtt Völgyi Zsuzsi kifejti a fent említett problémát, mutatjuk, mit is mondott pontosan a szakításáról. „Borítékolható volt, hogy Tamással nem fogunk egymás karjaiban megöregedni, hiszen a korkülönbség, ami közöttünk van, hosszú távon nem lehetett működőképes. Egy örvényként keveredtem bele három éve a kapcsolatba. Úgy, hogy korábban mélyen elítéltem, ha egy kapcsolatban a férfi a fiatalabb. Lehet, éppen ezért kaptam meg ezt a cipőt, hogy egy kicsit járjak benne és elengedjem az ezzel kapcsolatos sztereotípiáimat. Valójában mindaz, amit erről gondoltam, be is igazolódott. Nem mondhatom, hogy csalódtam, hiszen pontosan erre lehetett számítani. Sok tervem nem volt kettőnk jövőjével kapcsolatban” – áll az énekesnő korábbi nyilatkozatában. Ezzel szemben pedig…