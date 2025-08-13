Brutális mezőny a Sztárban Sztár All Stars 2025-ben – „Itt már mindenki fekete öves”

A Sztárban Sztár All Stars tizenegyedik évadában a korábbi szériák legemlékezetesebb versenyzői térnek vissza, hogy ismét bebizonyítsák, ki a legsokoldalúbb előadó. A stúdió falain belül már most érezhető az a feszültség és izgalom, ami egy igazán kiélezett küzdelmet ígér.

Sztárban Sztár All Stars női versenyzői – óriási hangok, lenyűgöző rutin (Fotó: László Szabolcs)

Sztárban Sztár All Stars 2025: Rekorder erősségű mezőnnyel indul a szezon

A Sztárban Sztár All Starts új évad Szeptember 7-én indul, amely minden eddiginél nagyobb kihívást tartogat a résztvevőknek. A Sztárban Sztár zsűri idén is Liptai Claudiából, Lékai-Kiss Ramónából, Hajós Andrásból és Stohl Andrásból áll, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz. A szezonpremier különlegessége, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a megújult stúdióba, még látványosabbá téve az ország legnagyobb házibulijának visszatérését.

A műsor történetében számtalan versenyző bizonyította már, milyen bravúrosan tud átlényegülni más előadóvá. Most azonban mindenki egyetértett: a 24 idei fellépő között elképesztően erős mind a női, mind a férfi mezőny. A korábbi győztesek és dobogósok visszatérése miatt senki nem számíthat könnyű menetelésre.

Till Attila szerint „jó hangban nincs hiány, humor pedig bőven lesz”, hiszen mindenki bizonyított már egyszer. Liptai Claudia úgy véli, a pontozás idén különösen nehéz lesz:

Az összes énekesnő és énekes olyan pluszt tud, hogy meghökkentve ülünk majd.

Lékai-Kiss Ramóna a saját versenyzői tapasztalata miatt még élesebben figyeli a produkciókat, mert tudja, milyen kimerítő hétről hétre helytállni.

Sztárban Sztár 2025-ös évad férfi énekeseinek csoportképéről Király Viktor hiányzik (Fotó: László Szabolcs)

Minden idők legkeményebb mezőnye az évadok történetében

A sajtóbemutatón a versenyzők is megosztották érzéseiket. Horváth Tamás nyíltan kijelentette:

Győzni jöttem. Inspirál, hogy ilyen fantasztikus csapattal szállhatok ringbe.

Vastag Csaba, aki öt éve még megfogadta, hogy soha többé nem tér vissza, most újra itt van: „Ez egész napos körömrágás, de át akarom lépni a saját határaimat.” Pintér Tibor Tenya számára óriási megtiszteltetés a részvétel, és bár izgul, mindent belead majd. Kocsis Tibor nem kertelt, kimondta amit mindenki gondol:

Az a helyzet, hogy itt már mindenki fekete öves, de ettől függetlenül játéknak kell felfogni, és mindenki nagyon fogja élvezni.



A női mezőny sem marad el a férfiaktól. szandi-49-eves-lett-szuletesnap-eletkor">Szandi felidézte első Sztárban Sztár szereplését, amikor még senki nem tudta, mennyire fogják szeretni a formátumot. Völgyi Zsuzsi ezúttal minél tovább szeretne jutni, míg Galambos Dorina jutalomjátékként tekint a részvételre, hiszen korábban az első adásban kiesett.

A közönség tehát felkészülhet rá, hogy minden vasárnap este igazi sztárparádé és komoly küzdelem vár rájuk. A Sztárban Sztár All Stars 2025-ben nem lesz könnyű dolga sem a versenyzőknek, sem a zsűrinek: a kihívás óriási, a tét hatalmas, a szórakoztatás pedig garantált. Ez az évad sem csak a hangokról, hanem a kitartásról, a kreativitásról és az igazi show-élményről szól majd.