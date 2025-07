Leslie Mandoki nem mindennapi dologra készül: „A mi dalaink iránytűként szolgálhatnak az élethez”

Óriási dobással készül augusztus 21-én este 7 órakor a Kossuth-díjas művész, ugyanis az eddigi évekhez megszokott módon a Mandoki Soulmates a Budai Várban, illetve a Szentháromság téren egy gigantikus koncerttel fogja megünnepelni a szabadságvágyat és az összetartozást. Leslie Mandoki most a Borsnak elárulta, hogy milyen sztárvendégekkel készülnek a show-ra.

Leslie Mandoki koncertjeit tekintve mindig valamilyen nagy dobásra készül (Fotó: Mandoki Soulmates)

Leslie Mandoki: „A jelenlegi világ tele van labirintusokkal és krízisekkel”

„Minden évben különböző vendégelőadók szoktak fellépni a műsor részeként, azonban szerintem a zenekar is tele van ikonikus legendákkal. Viszont nekünk az elsődleges célunk az, hogy a közönséget kiszolgáljuk és megtiszteljük egy rendkívül igényes produkcióval, amiben főként nem a látvány, hanem inkább a tartalom lesz a előtérben. Az amerikai plakátjainkon mindig az volt kiírva, hogy »The best band in the world«, szóval mi ezt tudjuk nyújtani…” – viccelődött a népszerű művész.

Úgyhogy hosszú, valamint zeneiségében és mondanivalójában is mély koncertre lehet majd számítani. A mi a dalaink nem olyan dolgokról szólnak, amik minket szétválasztanak, hanem azokra összpontosítunk, amik összekötnek minket. Tulajdonképpen mindannyian érezzük, hogy a jelenlegi világ tele van labirintusokkal és krízisekkel. Ebből a labirintusból pedig azért nagyon nehéz kijutni az embereknek, mert elveszett az iránytű. A mi dalaink viszont iránytűként szolgálhatnak az élethez

– vélekedett Mándoki László.

Leslie Mandoki dalokban fejezi ki főként a gondolatait (Fotó: Mandoki Soulmates)

A Kossuth-díjas zenész több évtizedig nem alkotott magyarul

A Rock & Rock Hall of Fame által is elismert zenész több évtizedes pályafutása alatt külföldön és Magyarországon is óriási sikert aratott, azonban egy ideig nem nagyon alkotott az anyanyelvén. A Mandoki Soulmates alapítója viszont most elárulta, hogy 50 évvel ezelőtt, mikor disszidált külföldre, akkor megfogadta, hogy nem ír magyarul dalszöveget.

Elmondása szerint rengeteg olyan művel találkozott, amelyet emigrációban élő magyarok alkottak, ezek azonban nem tetszettek neki. Ő ugyanis akkora alázattal és tisztelettel állt ahhoz a magyar nyelvhez, amit híres itthoni költők is műveltek, hogy külföldről inkább nem akart a saját anyanyelvén alkotni.