Mándoki László: Szörényi Levente, Bródy János, és Demjén Ferenc is világszínvonal fölött alkottak

Mándoki László egyszerre pesti zsivány, német rocklegenda és amerikai világsztár. Ez a három „elem” pedig csak számára különválasztható. A tágabb környezete nehezen tudja értelmezni, de pláne egybegyúrni identitása szilánkjait. Mándoki László most a Borsnak mesélt múltról, jelenről és a szerepéről abban, hogy legyen jövőnk is.

Mándoki László bekerült a Rock & Roll hírességek csarnokába (Fotó: Mandoki Soulmates)

Mándoki László: „Jeleztem nekik, hogy valójában magyar vagyok...”

Bors: A Rock & Roll hírességek csarnokában helyet kapni talán a műfaj egyik legnagyobb elismerését jelenti. Kik azok az elődök, akik fiatal éveiben példaként jártak Ön előtt?

Mándoki László: Sokan, nagyon sokan vannak, akik előtt most volt is szerencsém tisztelegni. Kezdhetném akár Jack Bruce-szal, a legjobb barátaim közül Ian Andersonnal, Al Di Meolával vagy a Toto zenekarral – de megemlíthetném Manfred Mannt is. Számomra, pesti srácként ez egy hatalmas megtiszteltetés. Elismerése a mögöttünk álló harminc évnek, bár tény, hogy a Rock & Roll Hall of Fame leginkább a Mandoki Soulmates utolsó lemezére figyelt fel. Előző nap a múzeum igazgatója körbevezetett, és átbeszéltük az ünnepség menetét. Közben megjegyezte, hogy én vagyok az első német, aki bekerült a csarnokba. Én pedig jeleztem neki, hogy valójában én magyar vagyok, bár ebben a tekintetben is első…

Számomra ez nem csak egy díj, hanem egy bizonyosság: hogy a lélek mélyéből szóló zene átlépi a határokat.

Én magyar szívvel játszom a világ színpadain és ezt minden hangban hallani lehet.

Bors: Finoman szólva is furcsa világot élünk. Elég, ha „csak” a szomszédunkban zajló háborúról beszélünk. Ilyenkor a zene ereje felértékelődik. Ön érzi a saját felelősségét abban, hogy mit üzen a zenén keresztül?

M. L.: Az utóbbi évtizedekben, ha valamilyen díjat, elismerést kaptam, mindig azt mondtam, hogy nem igazán én írom a dalokat. Azokat ugyanis az élet írja. Én csak azt a lehetőséget kaptam meg, hogy lejegyezzem a világban zajló eseményeket és zenei köntösbe öltöztessem azokat. 1989-ben, pont mi, illetve sokkal inkább ti, magyarok (hisz én kint a biztosból lehettem csak oly büszke) kivertétek az első téglát a berlini falból... Akkor és ott, ragyogott ránk a béke, a szeretet és a szabadság fénye. Ott volt a lehetőség Európa előtt, hogy egy szebb, igazabb jövőt építsünk az utánunk jövő generációknak, de most úgy látom, hogy az iránytű elveszett. Pontosan erről szól a Memory of Our Future című lemezünk is. A dalaink arról szólnak, amik összekötnek bennünket, és nem azokról a dolgokról, amik szétválasztanak. Mert a zene nekem mindig is közös nyelv volt: a remény, a béke és az emberi méltóság nyelve. Hiszem, hogy a dalaink emlékeztethetnek arra, honnan jövünk, és segíthetnek abban is, hogy merre tartunk.